柯文哲自豪「6天拆忠孝橋」 游淑慧爆：導致維冠大樓無重機具可用

國民黨台北市議員游淑慧。（資料照）

前台北市長柯文哲涉入京華城弊案一審重判17年，褫奪公權6年。媒體人李正皓爆料柯文哲下一個案子很可能是其在第一任台北市長任內的「忠孝橋引道拆除工程案」。此工程於2016年間進行，「6天拆忠孝橋」也成柯得意政績。國民黨籍台北市議員游淑慧昨（27）日上政論節目則指出，柯文哲當時為求盡快拆除忠孝橋，將大型機具都調來台北，間接導致維冠大樓倒塌沒有重機具可用的悲劇。

游淑慧昨日於政論節目「新台派上線」中表示，柯文哲當時大力要求縮短工期，動用200多個人力、70幾座大型機具，可是卻發生一件讓人滿難過的事情，當年春節小年夜，高雄美濃發生大地震，台南市維冠大樓倒塌，卻因為柯文哲要求儘速拆忠孝橋的緣故，大型機具都被調來台北。

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她說，當年維冠大樓的家屬非常難過，他們沒有機具可以吊起大樓，「因為大型機具都在台北，就是因為柯文哲要求盡快拆除」。

2016年2月6日凌晨時分，高雄美濃發生芮氏規模6.6大地震，隔壁的台南市永康區維冠大樓因而倒塌，造成115人死亡。

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