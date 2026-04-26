總統特使林佳龍聽取台史2大合作案進度 曝多家台商簽署投資意向書

外交部長林佳龍25日於史瓦帝尼聽取「戰略儲油槽」與「台灣產業創新園區」（TIIP）兩項重要合作案簡報。（圖擷取自林佳龍臉書）

總統賴清德訪問史瓦帝尼行程暫緩後，指派外交部長林佳龍擔任總統特使，除出席史國「雙慶」，也聽取「戰略儲油槽」與「台灣產業創新園區」（TIIP）兩項重要合作案簡報。林佳龍指出，戰略儲油槽完工後，預計能提供史國60天戰略石油儲備，目前施工進度依照期程穩健推進，本次訪問史瓦帝尼，也已有多家企業簽署投資意向書，表達未來進駐TIIP的意願。

林佳龍今日透過臉書指出，「戰略儲油槽」與「台灣產業創新園區」是目前台史合作最重要的兩項合作案，他於25日與史國官員共同聽取兩項工程簡報，見證台灣廠商簽署投資TIIP意向書，期待兩項計畫完工後，能進一步提升史國能源韌性，並促進當地經濟繁榮。

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林佳龍表示，史國天然資源暨能源部長隆寇凱拉親王（Prince Lonkhokhela）、商工貿易部長庫馬羅（Manqoba Khumalo），以及資通訊暨科技部長瑪吉雅（Savannah Maziya）也特別出席活動，展現史國政府對兩項合作工程的高度重視與期待。戰略儲油槽工程完工後，預計可提供史國60天戰略石油儲備，執行工程的海外工程公司說明，自今年1月正式動工以來，整體進度依期程穩健推進，信心如期如質完工，同時帶動在地產業發展。

林佳龍提到，在全球供應鏈重組的關鍵時刻，台灣企業正積極布局全球，史瓦帝尼為非洲大陸自由貿易區及南部非洲關稅同盟成員，是台商進入非洲市場的重要門戶。去年他面見史王時提出設立「台灣產業創新園區」構想，盼引進台灣在產業園區開發與管理的成功經驗，回應台商全球布局需求，同時協助史瓦帝尼產業升級並創造更多就業機會。

林佳龍指出，去年外交部也安排近60家台商企業訪問史瓦帝尼，實地了解投資環境。本次已有多家企業展現高度投資興趣，並在眾人見證下簽署投資意向書，表達未來進駐園區的意願。

林佳龍強調，台灣與友邦推動的「榮邦計畫」始終以互利共榮為核心目標，期盼將台灣成功經驗盡可能地分享到友邦，他相信，這樣的「台灣模式」將成為典範，讓台灣成為友邦與世界可信賴的合作夥伴。

外交部長林佳龍25日於史瓦帝尼聽取「戰略儲油槽」與「台灣產業創新園區」（TIIP）兩項重要合作案簡報。（圖擷取自林佳龍臉書）

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