「紅繩抖動」有陰影？鄭麗文佛教總會活動遲到 未敲和平鐘就離場

屏東潮州佛教總會活動，國民黨主席鄭麗文遲到，和立委蘇清泉尷尬進場。（記者陳彥廷攝）

國民黨黨主席鄭麗文今天到屏東參加「世界和平叩鐘祈福嘉年華」，未料她不僅晚到，致詞時雖稱訴求和平，但活動重頭戲敲響象徵和平的和平鐘，還沒敲就早退走人，引發議論。

台灣佛教總會今年為創會80週年慶，從4月25日至27日連3天在屏東潮州妙光禪寺舉辦「第25、26屆理事長交接暨第26屆理監事就職典禮」、「全球各宗教慶祝佛曆2570年佛陀聖誕浴佛大典暨世界和平叩鐘祈福嘉年華」、「全球各宗教共融發展座談會」等活動。

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適逢今年為佛曆2570年的浴佛大典，台灣佛教總會今年擴大舉辦，邀請19國的大和尚及百餘名外國比丘、比丘尼到場共襄盛舉，國內則包括台灣佛教總會永久名譽理事長釋如本、第25屆理事長釋宏安及第26屆理事長釋會常，及地主屏東佛教會理事長釋見引參加，由於活動早已不僅是佛教寺廟，多年來廣邀道教、回教等主要宗教團體前來。

國民黨昨天通知媒體鄭麗文會在9點40分到場，未料在9點50分才在立委蘇清泉陪伴下到場，當時縣長周春米已在台上致詞，但鄭麗文就逕自從致詞台前走過，引發現場一陣騷動，後續則因座位安排，與內政部長劉世芳、周春米和前立法院長王金平等人零互動。

後續則由內政部長劉世芳、前立法院長王金平登台致詞後，輪到鄭麗文致詞，她雖言必稱應以弘揚佛法作為世界和平的基礎，但後續鄭麗文和蘇清泉又先行離場，並未和劉世芳、周春米及王金平一同敲響和平鐘，遲到又早退、連和平鐘都沒敲，引來現場一陣側目。

鄭麗文今年除夕深夜出席法鼓山撞鐘活動祈福儀式，在等待敲鐘時手中紅繩突然兩度劇烈抖動令鄭當下錯愕，其詭異景象在網路上掀起熱議。鄭麗文聲稱她強烈感受到神明的感召，回應她虔心祝禱，「我心頭震動、感受強烈，誓願會善盡最大在野黨主席的責任，為人民好好監督執政黨，也祈求神明的引導保佑祝福。」

後續鄭麗文和蘇清泉又先行離場，並未和內政部長劉世芳（見圖）、屏東縣長周春米及前立法院長王金平一同敲響和平鐘。（記者陳彥廷攝）

屏東縣長周春米敲和平鐘。（記者陳彥廷攝）

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