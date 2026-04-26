中國報告流出！擅將台北改這名 網紅痛批：企圖複製新疆模式抹滅台灣

中國內部發布一份報告，討論如何用「無人化系統」來鎮壓民亂，並以「統一後的台灣」當作背景。示意圖。（歐新社檔案照）

日前中國政府內部發布一份報告，討論如何用「無人化系統」來鎮壓民亂，並以「統一後的台灣」當作背景。現居加拿大的反共YouTuber張堯注意到，該報告中將台北改名為「新城」，痛批這種取名邏輯就跟「新疆」一樣，是想徹底抹消掉「台灣」的概念，解放軍連台灣海峽都還沒能打過去就如此意淫台灣，令人噁心！

根據《南華早報》報導，中國專門針對軍事科技、指揮系統與戰場模擬技術的學術期刊《指揮技術與模擬》（Command Control & Simulation），本月份刊出由中國人民武裝警察部隊工程大學杜博（Du Bo，音譯）署名的報告，研究讓負責內部維穩工作的武警在未來全面使用「無人化系統」來鎮壓民亂，包括空中無人機群、地面的無人裝甲車、機器狗等，有安全專家聲稱這有助於讓政府避免過去那種可能造成流血衝突、政治代價極高的鎮壓行動。

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報告中以「統一後的台灣」當作背景，並將台北稱作「新城」，設想有「外部勢力」煽動暴力反抗「紅軍」，紅軍採用「智能無人作戰手段」進行「維穩管控行動」，主要有4階段流程，依序為掃描群眾辨識目標的偵查、利用物理屏障形成移動「盾牌」的封鎖、廣播訊息並干擾通訊（切斷網路）的認知戰，最後由無人化系統攜帶電擊槍或網槍精準逮捕煽動者，整個過程由AI來進行協調整合，作為主管的人類就在遠端，負責設定倫理邊界。

對此，總部位於紐約的研究與諮詢公司Strategy Risks執行長石宇（Isaac Stone Fish）表示，這篇報告令人毛骨悚然，「它描述在一個反烏托邦的未來，中國奪取台灣後，為了鎮壓『新城』的抗議活動，中國警方在沒有任何人員現身的情況下，動用無人機、機器狗與心理戰手段來平息示威。」

而張堯則注意到「新城」這個名字，怒斥「中國政府已經開始給佔領後的台灣城市改名了是嗎？這意淫也太過了，你們先看看能打過海峽嗎！」張堯拍片進一步表示，「很多台灣朋友Get不到這個點，為什麼我覺得他們把台北改名為『新城』是非常讓人覺得噁心的做法？他們的意思就是要抹消『台灣』的概念，『新城』的意思就是新的城市，就是抹掉一切舊的事物，成為新的城市。」

她接著稱：「這就跟中國命名新疆一樣，新疆原來那塊土地叫『東突厥斯坦』，為了讓人們忘記這塊土地有它的歷史、有它的文化等等，所以把『東突厥斯坦』這個名字抹消掉，然後說這是『帝國新的疆域』，叫『新疆』。你任何一個地方都可以叫『新疆』，只要是這個帝國新拿到的都可以叫『新疆』，可能將來他們就會把台灣更名叫『新新疆』之類的，新拿到手的城市就叫『新城』。」

「你從取名就可以知道，中國政府內部打算把台灣當成新疆來弄的。假如台灣人被國民黨或是民眾黨，尤其是被鄭麗文『竊取』了台灣，到最後台灣若真的變成中華人民共和國的一部分，可能將來你們的孫子、外孫，他們會不知道這個地方曾經叫『台灣』，中國會把『台灣』這個概念都抹掉，就跟維吾爾人後代一樣，這就叫『種族滅絕』，從根上給你滅了。這讓人噁心的同時，我覺得他們意淫的太過了，就你現在連台灣的毛都摸不著呢！你連台灣海峽都還沒打過去，你就開始給台北改名了？」

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