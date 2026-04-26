台北市很藍民進黨沒機會？ 他提蔡英文「超強戰績」：不是鐵藍！

近日拱沈伯洋代表民進黨出來選台北市長的呼聲越來越高。（資料照）

民進黨台北市長提名人選未決，但近期拱立委沈伯洋出來挑戰蔣萬安的呼聲越來越高，不過也有不少人不看好，認為台北市選民結構「很藍」。但網紅Cheap提起前總統蔡英文2020年總統大選在台北市創下的超強戰績，直言台北市並非「鐵藍」，民進黨並不是沒有機會。

Cheap週日（26日）在臉書發文，「大家都說台北市很藍，其實我覺得還好。第一個例子是1994年，阿扁當選台北市長。不過這個例子說服力有限，因為當時國民黨是分裂的：黃大洲拿了26%、趙少康拿了30%，加起來其實是56%，而阿扁只有43%。在基本盤沒變下，1998年，馬英九以51%勝出（阿扁46%），藍營順利把政權拿回來。」

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「第二個例子是柯文哲，2014年他是綠的這點無庸置疑吧，他拿下了57%超高得票率，當年的氛圍是國民黨人人喊打（太陽花影響），柯文哲吃到了綠色40%基本盤，又搜刮了17%的游離選票，然後阿文的形象真的太差了。從這個例子可以知道，台北市很藍，但只要風向對+對方爆炸，民進黨不是完全沒有機會。第二任三角督，柯文哲險勝還卡在時間裂縫的丁守中（41%：40.82%），只贏3564票 。」

「再來最打臉的例子是2020年的總統大選，這是真正的藍綠單挑（宋省長可忽略不計），蔡英文在台北市拿下87.5萬票，得票率53.3%，韓國瑜則是68.5萬票，41.7%。台北市12個行政區，蔡英文贏了11個，藍到發紫的松山、信義、大安全被翻掉，國民黨唯一守下的是，連葉子也是藍的文山區，且勝幅也縮小了。」

最後Cheap表示，「這告訴我們，台北市不是鐵藍，你派西瓜不一定有用。只要藍營能推出馬英九、蔣萬安這種都會菁英型的人，它就藍，但你推出那種土土、接地氣的，如韓國瑜這種，台北人真的投不下去 。簡單說：台北市可以投給藍綠，但你不能讓我丟臉，對比一些西瓜市，台北市真的不藍。」

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