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    擋軍購讓「國民黨反美」標籤成形？趙少康：要盡速補上對美遊說的缺口

    2026/04/24 19:02 記者林欣漢／台北報導
    前中廣董事長趙少康（左）接受美國獨立媒體「Domino Theory」資深記者Harry（右）訪問。（翻攝臉書）

    前中廣董事長趙少康（左）接受美國獨立媒體「Domino Theory」資深記者Harry（右）訪問。（翻攝臉書）

    立法院朝野黨團昨（23日）協商「國防特別條例草案」，多項關鍵條文仍未達成共識，立法院長韓國瑜27日將再度召集協商。前中廣董事長趙少康今日接受美媒專訪時指出，從對方設計的題目方向，以及訪談的字裡行間，都透露出「國民黨反美」的錯誤標籤，真的需要盡快扭轉。國民黨要盡速補上對美遊說的缺口，不能只有民進黨全力經營對美關係。

    趙少康今日接受美國獨立媒體Domino Theory的資深記者Harry採訪，趙少康表示，Harry開宗明義就提出，外界質疑國民黨是為了讓北京開心而阻擋國防預算。如果說Harry代表某部分美國國內民意，從他設計的題目方向，以及訪談的字裡行間，都透露出「國民黨反美」的錯誤標籤，真的需要盡快扭轉。

    趙少康表示，台灣的國防預算就像付給美國的保護費，但是不論將預算規模提高到佔GDP的3％或5％，跟大陸都無法相比，即使在蔣介石時代，都主張兩岸要七分政治、三分軍事，不能只靠軍事。最重要的是維持兩岸和平，因為戰場在台灣，怎麼能跟大陸硬拚？只是民進黨不會希望兩岸和平，因為這會讓民進黨輸了選舉。

    對於Harry認為，趙少康主張匡列8100億國防特別預算，但是多數予以凍結，會破壞美國跟國民黨間的信任。對此，趙少康說明，這是兼顧台中市長盧秀燕、前國民黨主席朱立倫，以及國民黨立場的最佳方案，如果美國沒給發價書，導致預算無法解凍，這就是美方的責任，不是立法院杯葛。

    趙少康表示，這也是最好的方案，不少國民黨立委都同意這個版本，只是不願意公開跟黨中央作對，立委們支持的最重要原因是，國民黨要贏得執政權，中間選民很重要，多數中間選民比較親美，加上台灣的確需要一定的防衛能力，讓中共如果動武拿下台灣，也要付出相當代價。

    對於Harry質疑「國民黨沒有反美」，趙少康說，國民黨主席鄭麗文是在美國取得碩士學位，自己跟其他很多國民黨高層也是，自己甚至還曾經在美商擔任亞洲區主管，因此國民黨只是沒有民進黨那麼親美，但是絕對不會反美。基於台灣的最大利益，台灣應該跟中美兩大強權都維持相當互動與友誼，不能完全偏廢任何一方，這就是國民黨的立場。

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