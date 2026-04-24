夜闖護理站惹議！柯文哲臉書喊「別造成醫護人負擔」反挨轟

柯文哲說，他在台大醫院工作30年，後來離開台大醫院後，還是有許多家屬來找他，希望幫他們生病的家人看看。（取自柯文哲臉書）

醫師出身的民眾黨創黨主席柯文哲被爆晚上赴新光醫院護理站了解患者病情，並被質疑「電人」、對醫護施壓，今天回應時，他又稱自己是「醫療專家」，引發爭議。對此，柯文哲在臉書發文說，希望不要因為自己出現或黨派之別，造成醫護人員的負擔和困擾。然而，文章一出，立刻讓不少網友傻眼，質疑：「不要造成人家負擔，那你非親非故去幹嘛」、「亂源就是你」。

有醫護人員在社群網站Threads發文抱怨，有病患家屬是「前市長」的員工，「就把前市長請來電人？晚上10點要求要病解？」、「虧前市長曾是醫療人員，而且這裡也不是台大，甚至要求夜班主護說明白天發生什麼事，到底憑什麼？真的是可憐值班醫師跟當班主護了。」PO文所附影像可見柯文哲坐在護理站聽醫師解說病情，引發網友議論。

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文章引發熱議後，原PO已刪文。有網友貼出網路截圖說，有小草已經向新光醫院檢舉PO文者，並曬出院方證明收到檢舉回信。

針對外界議論，柯文哲今天下午在臉書發文，附上一張自己擔任醫師時的照片說，他在台大醫院工作30年，後來離開台大醫院後，還是有許多家屬來找他，希望幫他們生病的家人看看，只要有一點點機會，他們都不放棄。「無論是我的親友、同事、或朋友的朋友來拜託，只要在我時間允許範圍內，我也會盡可能的抽空到醫院裡，和主治或值班醫師討論病人的病情，如果能夠給一些專業建議、能安慰到家屬、或者讓他們能夠更安心，我都願意盡可能的去做。」

柯文哲最後寫道，醫療本就是非常複雜，「但願不要因為我的出現或黨派之別，造成醫護人員的負擔和困擾，他們已經非常辛苦，也願大家健康平安！」

貼文一出，引發兩極留言。不少小草說，「阿北加油」、「媒體見縫插針」、「公道自在人心」；但也有不少網友批評，「和值班醫師討論？這麼想了解病情怎麼不打電話給主治醫師討論，一定要虐待值班醫師嗎？」、「不要造成人家負擔，那你非親非故去幹嘛」、「你不要出現就好了呀」、「對家屬是關心，對醫療是打擾」。

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