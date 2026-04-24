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    首頁 > 政治

    談改善桃園市交通 黃世杰：大眾運輸節點要串連、軌道建設要加快

    2026/04/24 19:07 記者陳璟民／桃園報導
    民進黨桃園市長參選人黃世杰認為，桃園市的交通問題必須改善，不只瓶頸道路要打通，交通管理措施要加強，更重要的是大眾運輸節點要串連起來，軌道建設速度也要加快。（資料照）

    民進黨桃園市長參選人黃世杰認為，桃園市的交通問題必須改善，不只瓶頸道路要打通，交通管理措施要加強，更重要的是大眾運輸節點要串連起來，軌道建設速度也要加快。（資料照）

    民進黨桃園市長參選人黃世杰接受本報《政面交鋒》專訪，談及初步市政規劃藍圖時說，桃園市許多年輕家庭都還在為事業與生活打拚，卻有非常多的時間耗在通勤跟交通上面，所以交通問題全面改善是重中之重，不只瓶頸道路要打通，交通管理措施要加強，更重要的是大眾運輸的各個節點要能夠串連起來，軌道建設（桃園捷運工程）現在還在建設當中，但是速度要加快。

    黃世杰表示，軌道建設完成之前，已經有很高的大眾運輸的需求，市府可以用更大的資源和更大的力量，去規劃公車的系統、計程車的系統及轉乘的服務等，而不是推給市場機制或靠增加幾條路線，這樣的方式沒有辦法解決市民對於公車使用的需求。

    黃世杰說，市府要用更正面的誘因，來鼓勵市民朋友使用大眾交通工具，要讓乘客非常的方便，這不是路線多少的問題，事實上，班次多少、服務的品質、能否準點、搭乘的舒適性等面向，都是市府要跟客運業者溝通改善，甚至想辦法強化的很重要的部分。

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