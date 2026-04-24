為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    「雙美」戴貓咪安全帽 王美惠騎20歲老機車載蕭美琴

    2026/04/24 18:28 記者王善嬿／嘉義報導
    立委王美惠（右）今騎機車載副總統蕭美琴（左）體驗嘉義市文化觀光魅力。（記者王善嬿攝）

    立委王美惠（右）今騎機車載副總統蕭美琴（左）體驗嘉義市文化觀光魅力。（記者王善嬿攝）

    副總統蕭美琴今南下嘉義市，與投入嘉義市長選舉的民進黨立委王美惠同框，先後走訪阿里山林業鐵路車庫園區等3處景點，雖沿途下著毛毛雨，「雙美同行」雨中漫步、拍網美照，素有「機車族民代」之稱的王美惠，還準備貓咪圖案安全帽，騎機車載蕭美琴自車庫園區到嘉市文化局約100公尺，體驗及推廣嘉市文化觀光魅力。

    蕭美琴、王美惠今下午3點多先到嘉義市北安宮參拜，接著到阿里山林鐵車庫園區參觀已營運上路的觀光列車「福森號」及即將投入營運的「森里號」，蕭美琴忍不住感嘆「沒有機會坐林鐵小火車」，王美惠、阿里山林業鐵路及文化資產管理處長王昭堡現場邀請副總統參加「森里號」啟動儀式，蕭美琴允諾如時間允許會參加。

    2人離開車庫園區時雨勢漸弱，王美惠騎機車載蕭美琴約100公尺，體驗「機車族」生活。

    「很久沒有被人家騎機車載。」蕭美琴今被問到坐機車感想表示，她沒有機車駕照，也很久沒有被人用機車載，不過王美惠已經騎20多年機車，每年也都幫車子做好保養、維護，遵守環保法規，體驗坐機車的感想是「很安心」。

    王美惠說，今載副總統很緊張也很榮幸，平常都自己騎機車為民服務，有機會載到副總統，希望讓副總統了解她在嘉義市服務的日常；這台機車她已經騎20多年，是她最好的夥伴，她一定會認真打拚，11月28日不辜負鄉親期待、好好服務。

    一行人隨後步行前往嘉義市定古蹟北門驛，沿途遇到熱情支持者高喊「副總統好」，還有乘客搭阿里山林鐵下山，在車站看到蕭美琴直呼「好幸運」！

    蕭美琴與王美惠最後前往檜意森活村，參訪所長官舍約20分鐘，蕭美琴向阿里山林鐵及文資處團隊致意道別後離開。

    王美惠（左）今騎機車載蕭美琴（右）約100公尺，蕭美琴直呼很久沒被人騎機車載。（記者王善嬿攝）

    王美惠（左）今騎機車載蕭美琴（右）約100公尺，蕭美琴直呼很久沒被人騎機車載。（記者王善嬿攝）

    蕭美琴與王美惠雨中步行前往檜意森活村，民眾熱情打招呼。（記者王善嬿攝）

    蕭美琴與王美惠雨中步行前往檜意森活村，民眾熱情打招呼。（記者王善嬿攝）

    蕭美琴與王美惠走訪北門驛，同框拍網美照。（記者王善嬿攝）

    蕭美琴與王美惠走訪北門驛，同框拍網美照。（記者王善嬿攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播