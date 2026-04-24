「雙美」戴貓咪安全帽 王美惠騎20歲老機車載蕭美琴

立委王美惠（右）今騎機車載副總統蕭美琴（左）體驗嘉義市文化觀光魅力。（記者王善嬿攝）

副總統蕭美琴今南下嘉義市，與投入嘉義市長選舉的民進黨立委王美惠同框，先後走訪阿里山林業鐵路車庫園區等3處景點，雖沿途下著毛毛雨，「雙美同行」雨中漫步、拍網美照，素有「機車族民代」之稱的王美惠，還準備貓咪圖案安全帽，騎機車載蕭美琴自車庫園區到嘉市文化局約100公尺，體驗及推廣嘉市文化觀光魅力。

蕭美琴、王美惠今下午3點多先到嘉義市北安宮參拜，接著到阿里山林鐵車庫園區參觀已營運上路的觀光列車「福森號」及即將投入營運的「森里號」，蕭美琴忍不住感嘆「沒有機會坐林鐵小火車」，王美惠、阿里山林業鐵路及文化資產管理處長王昭堡現場邀請副總統參加「森里號」啟動儀式，蕭美琴允諾如時間允許會參加。

請繼續往下閱讀...

2人離開車庫園區時雨勢漸弱，王美惠騎機車載蕭美琴約100公尺，體驗「機車族」生活。

「很久沒有被人家騎機車載。」蕭美琴今被問到坐機車感想表示，她沒有機車駕照，也很久沒有被人用機車載，不過王美惠已經騎20多年機車，每年也都幫車子做好保養、維護，遵守環保法規，體驗坐機車的感想是「很安心」。

王美惠說，今載副總統很緊張也很榮幸，平常都自己騎機車為民服務，有機會載到副總統，希望讓副總統了解她在嘉義市服務的日常；這台機車她已經騎20多年，是她最好的夥伴，她一定會認真打拚，11月28日不辜負鄉親期待、好好服務。

一行人隨後步行前往嘉義市定古蹟北門驛，沿途遇到熱情支持者高喊「副總統好」，還有乘客搭阿里山林鐵下山，在車站看到蕭美琴直呼「好幸運」！

蕭美琴與王美惠最後前往檜意森活村，參訪所長官舍約20分鐘，蕭美琴向阿里山林鐵及文資處團隊致意道別後離開。

王美惠（左）今騎機車載蕭美琴（右）約100公尺，蕭美琴直呼很久沒被人騎機車載。（記者王善嬿攝）

蕭美琴與王美惠雨中步行前往檜意森活村，民眾熱情打招呼。（記者王善嬿攝）

蕭美琴與王美惠走訪北門驛，同框拍網美照。（記者王善嬿攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法