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    首頁 > 政治

    出席「魷秋公會」會員大會 理事長1句話讓賴瑞隆揪甘心

    2026/04/24 18:18 記者王榮祥／高雄報導
    民進黨高雄市長參選人賴瑞隆，出席「台灣區遠洋魷魚暨秋刀魚漁船魚類輸出業同業公會」會員大會。（記者王榮祥翻攝）

    民進黨高雄市長參選人賴瑞隆，出席「台灣區遠洋魷魚暨秋刀魚漁船魚類輸出業同業公會」會員大會。（記者王榮祥翻攝）

    民進黨高雄市長參選人賴瑞隆，今天出席「台灣區遠洋魷魚暨秋刀魚漁船魚類輸出業同業公會」會員大會，理事長陳皇誠看到他就說：「歡迎回來!」賴瑞隆表示，聽到這句話讓人倍感溫馨。

    賴瑞隆形容「魷秋公會」夥伴就像他的家人，回到這裡更讓他感到舒適和自在，不管是海洋局長任內，或是擔任10年前鎮小港立委期間，他始終和「魷秋公會」並肩作戰，這裡充滿大家共同打拚的酸甜苦辣，因此對於遠洋漁業的產業發展也一直積極參與協助。

    他提到前鎮漁港改造計畫啟動以來，與蘇貞昌院長、農業部多次協調討論，最後行政院投入81億元，為啟用超過50年的前鎮漁港進行更新，促使這超過300億元的遠洋漁業產值持續升級。

    在漁港建設改善外，面對國際漁業法規的嚴格挑戰，政府同樣全力以赴，近期在北太平洋漁業委員會（NPFC）關鍵協商中，台灣代表團成功為秋刀魚產業爭取到更合理的調適空間，守住了關鍵的捕撈配額，確保產業面對國際要求，依然保有穩定經營的能力。

    因此，今天參加「魷秋公會」的會員大會，除向產業先進報告努力的成果，也是和老朋友們敘敘舊；他強調會持續與公會及業界夥伴並肩作戰，確保政策能夠精準承接產業需求，讓台灣的遠洋漁業永續傳承，繼續在世界舞台上乘風破浪。

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