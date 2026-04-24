北市節能補助名單見金控巨頭、跨國零售商！侯漢廷轟拿公帑幫財團換冷氣

台北市議員侯漢廷（左）指出，服務業節能設備汰換補助名單竟有國內金控巨頭，以及跨國零售商，直言是「拿平民錢幫豪門鑲金邊」，要求市府設立資本門檻。台北市產發局長陳俊安回應，將檢討補助門檻與審核機制。（擷取自台北市議會直播）

台北市政府推出「服務業節能設備汰換補助」，針對北市業者提供老舊空調等設備換新補助，最高補貼300萬元。不過，議員侯漢廷指出，補助名單竟有國內金控巨頭，以及跨國零售商，直言是「拿平民錢幫豪門鑲金邊」，要求市府設立資本門檻。台北市產發局長陳俊安回應，將檢討補助門檻與審核機制。

台北市推出「服務業節能設備汰換補助」預算，包含中央空調、冷凍（藏）庫、冷氣、電冰箱、照明燈具、空氣門簾、循環扇、冷凍櫃與停車場智慧照明等9種設備皆能補助，並依設備類型訂定補助條件與金額上限，補助比例最高可達設備購置費用50％，每案最高補助金額為300萬元。

請繼續往下閱讀...

補助條件明定在營業並辦妥公司、商業登記證明、法人設立證書、營業（稅籍）登記證明或其他經產業局認定足資證明在本市從事服務業。惟各級政府機關、公立醫院學校及其出資捐助逾50%以上之法人除外，並未設立資本門檻。

市議員侯漢廷指出，2024年年度該計畫共補助353件，結案總額約4245萬元，平均每案補貼約12萬元。2025年度，總案件數大幅萎縮至269件，不過補助總額不降反升，一舉衝破4800萬元，平均每案補貼單價暴增高達48%，背後原因為產發局於2023年6月將中央空調補助上限，大幅拉高至300萬元導致。

侯漢廷也揭露，去年獲補助名冊中，竟然出現南山人壽、富邦人壽、臺灣企銀、凱基銀行等資本額超過千億的金融巨頭，以及好市多、家樂福、台灣聯想等大型跨國企業。北市有24萬4千家公司商業登記，眾多微型店家在電價上漲壓力下難生存，產發局卻將有限的預算精準投向這些最具獲利能力的財團，簡直是「拿平民錢幫豪門鑲金邊」。

侯漢廷指出，巨型企業即便沒有政府補助，也會因設備老舊或為節省電費而主動汰換設備，「年限到了，不給錢企業也會換，政府到底補助了什麼東西」，形同無謂浪費，計畫未規定舊機使用年限，等同讓企業將本應自負的維護成本轉嫁給全民買單。

侯漢廷也要求市府，該計畫今年起設立資本門檻，實收資本額超過1000萬元或上市櫃企業，應全面排除在現金補助名單外，同時終止「發紅包」的現金補助模式，改為針對微型企業提供節能設備融資的利息補貼，用較少的預算帶動更大的效果。

產發局長陳俊安表示，該計畫初衷確實是為了補助中小企業，針對補助門檻與審核機制進行檢討與加強改善，以確保資源能精準配置給最需要的業者。

產發局回應，近兩年總申請案達622件，總補助金額9045萬2138元，預估年節電量達7849萬6410度電，年減碳3.7萬公噸，其中非大型企業（含中小企業、法人、團體、非公立醫院學校、管委會、社福單位等）佔總申請量的62.7%，顯示中小型服務業者已成為補助申請之主要參與對象。

產發局也說，未來將持續滾動檢討補助機制，依據產業需求與能源政策發展方向，適時調整補助項目與申請條件，並強化諮詢輔導與推廣措施。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法