廢土案多名員工涉貪被監院糾正 桃市府回應了

桃園地檢署去年偵查一起廢土案，查出警環收回扣包庇業者，監察院今糾正市府、警察局、環保局。（記者謝武雄攝）

桃園地檢署去年偵辦廢土回填案時，發現有前桃園市政府警察局警員、環保局稽查員涉收賄包庇業者，起訴9人並請求從重量刑；監察院今發佈新聞稿，糾正桃園市政府及市府警察局、環保局；桃園市政府表示，此案當時由桃園市警局發現不法行為，主動報請桃園地檢署偵辦，對於違法違紀行為，市府支持司法機關依法嚴懲。

市府表示，為徹底杜絕類似情事再次發生，環保局已會同相關單位建置跨機關橫向通報專案群組，強化即時通報、聯合查緝及資訊共享機制，並同步提升案件保密標準，確保執法過程嚴密、可受檢驗，杜絕任何漏洞。

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桃園市政府警察局回應，針對監察院糾正事項，警察局表達最嚴正立場，除將涉案人員依法免職、停職及懲處外，並已追究相關單位主官（管）考監責任；另警察局也針對破案獎金領取落實審核並加強資訊安全稽核與個資查詢控管，杜絕濫用職權情形，並將本案作為法紀教育與廉政作為教材。

環保局指出，2024年接獲張姓稽查員涉嫌違反風紀情事後，立即調整其職位並於一個月內解聘，直屬主管亦調離現職，期間並由政風室全面調閱資料、完成訪談程序，且全力配合檢調機關偵辦，過程中絕無迴避、隱匿或延宕情事。

針對所稱密錄器「後門」一事純屬誤解，只要是受限於設備電池續航所致，並無所謂「後門」設計或規避機制；環保局檢討後採取精進措施，包括強化污染監控中心門禁管理、增設監視設備，以及修訂稽查勤務攝（錄）影記錄暨維護作業原則，全面強化管理機制與制度嚴謹性。

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