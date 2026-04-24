在華翠大橋「滑脆」被酸「老四川」 李四川：藉用平台聽聽年輕人指教

國民黨新北市長參選人李四川近期開始在華翠大橋「滑脆」，大玩諧音梗宣傳，被網友吐槽老套「老四川」，李四川（前排中）今回應，藉用這個平台，聽聽年輕人對他有什麼樣的指教。（記者黃政嘉攝）

國民黨新北市長參選人李四川為了拉近與年輕人的距離，昨天開始透過脆（Threads）網路社群與年輕人互動，還在華翠大橋「滑脆」，大玩諧音梗，但被網友吐槽老套，酸是「老四川」；李四川今受訪回應，脆最主要是讓一些朋友知道他大概往後要為新北市做什麼，也藉用這個平台，聽聽年輕人對他有什麼樣的指教。

李四川今到土城區參訪聖瑪莉觀光工廠，會前接受媒體聯訪，對於他最近開始用「脆」，但有網友說方式好像有點老套，稱他是「老四川」，怎麼看此事？

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李四川說，脆最主要讓一些朋友知道他大概往後要為新北市做什麼，也藉用這個平台聽聽年輕人對他什麼樣的指教，「大家都知道，其實說實在，我很喜歡照相，所以對於這個IG、脆的部分，其實我現在是太忙，但是沿線我都拍了很多新北的美，那我也可以在這裡跟所有的好朋友分享」。

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