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    首頁 > 政治

    綠讚沈伯洋懂音樂、體育 民眾黨北市議員：選市長不是才藝大賽

    2026/04/24 14:53 記者甘孟霖／台北報導
    陳宥丞（右）說，綠營讚沈伯洋懂音樂、體育是搞錯重點，重點還是在觀眾（市民）埋不埋單。張志豪（左）說，選市長不是才藝大賽，民眾黨著重在地深耕，與沈伯洋沒有特別相同地方。（記者甘孟霖攝）

    陳宥丞（右）說，綠營讚沈伯洋懂音樂、體育是搞錯重點，重點還是在觀眾（市民）埋不埋單。張志豪（左）說，選市長不是才藝大賽，民眾黨著重在地深耕，與沈伯洋沒有特別相同地方。（記者甘孟霖攝）

    民進黨的台北市長提名人選中，立委沈伯洋呼聲越來越高。民眾黨籍北市議員陳宥丞說，綠營讚沈伯洋懂音樂、體育是搞錯重點，重點還是在觀眾（市民）埋不埋單。至於是否有機會與沈有議題合作？民眾黨籍議員張志豪說，選市長不是才藝大賽，民眾黨著重在地深耕，與沈伯洋沒有特別相同地方，「但如果要切磋球技沒問題」。

    陳宥丞表示，台北市長蔣萬安目前是北市的主旋律，議會的議員則是合奏，讓府會和諧，市民才會埋單買票進場，今天不是誰可以一個人不看稿聊巴哈、莫札特，就可以的。

    媒體問，沈伯洋是否在某些議題有符合民眾黨價值？雙方有可能有合作？張志豪說，有不同才藝是好事情，但選市長不是才藝大賽，還是要對市政議題有著墨，且要在地深耕才是當市長條件，而民眾黨議員都追求在地服務、深耕，好像跟沈伯洋沒有特別相同的地方，「但如果要切磋球技，我是覺得沒問題」。

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