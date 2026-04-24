民眾黨很有事！元老「005號黨員」已過世 竟遭催繳黨費

朱蕙蓉爆料，自己已過世、編號005號創黨黨員的先生，竟被催繳黨費。（取自朱蕙蓉臉書）

已被「退黨」的前公視董事徐瑞希，透過民事訴訟要求確認黨員資格存在，昨天勝訴。民眾黨創黨元老黨員朱蕙蓉嘆，她對民眾黨的「滾動式黨紀」是百思不得其解。她更爆料，在柯文哲競選總部當志工時收到兩張編號卡，一張是她的#004、一張是她先生的#005。在2025年，她先生過世時，民眾黨還送來花籃，她想說這張「005」應該會自動除名吧？結果今年竟收到民眾黨通知，催促她先生去繳納黨費。

針對徐瑞希在臉書宣布「退黨」，結果沒走完正式程序，私下默默提告還勝訴的這齣民眾黨最新茶壺風暴。「大媽老司機」朱蕙蓉今天在臉書發文嘆道，民眾黨每回都是丟出「大紅中」好球給對手，而場邊的死忠粉們，竟還能搖旗吶喊、波浪舞一波接一波。「這場景，看在我這一直站在遠處的老黨員眼裡，真不知是看戲的一派輕鬆，還是該為那飄零的初心感到悲哀？」

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朱蕙蓉透露，她是2023年在柯文哲競選總部當志工時，才發現自己是創黨黨員。她透露：「那時收到兩張卡，一張是我的#004，一張是我家老爺的#005。」不過，她說這個身分其實沒任何實質意義，沒有開過什麼會，逢年過節也沒有水果、禮盒。

朱蕙蓉回顧，去年底自己在臉書宣布退黨，曾上官網認真找有沒有「退黨申請書」可以下載，結果沒有找到。發文後也沒收到任何電話或簡訊，幾個月後，就發現自己無法登入民眾黨官網了，顯然是被民眾黨「網路海巡」到了。

然而，民眾黨的「海巡部隊」對「除名」的效率與定義，顯然是因人而異。朱蕙蓉表示，荒謬的是，她先生於2025年過世，告別式那天，民眾黨也送來了花籃。「這下子 #005號總該自動被除名了吧？」朱蕙蓉心想。她說，沒想到的是，今年年初，先生留下來的手機跳出訊息，竟是民眾黨催促他去官網「驗證個資」並「繳納黨費」。

朱蕙蓉忍不住表示，自己還是太小看這政黨的「滾動黨紀」程度了。她也向民眾黨的黨工們喊話：「領薪水真的要認真做事啊！一個人都離開一年了，黨部還在發簡訊催會費？」她也批，難怪外界總要把「一人政黨」的標籤貼在前主席身上，這種管理素質，最終害到的還是你們口中那位「阿北」。

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