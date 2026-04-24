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    首頁 > 政治

    中國海警船海象不佳也來亂！4艘編隊闖金門 海巡併航驅離

    2026/04/24 18:50 記者吳正庭／金門報導
    海巡署金馬澎分署第十二巡防區再度偵獲中國海警船，於海象轉趨惡劣下闖入金門海域，分署立刻調動巡防艇應對、驅離。（金門海巡隊提供）

    海巡署金馬澎分署第十二巡防區再度偵獲中國海警船，於海象轉趨惡劣下闖入金門海域，分署立刻調動巡防艇應對、驅離。（金門海巡隊提供）

    海巡署金馬澎分署指出，今天再度偵獲4艘中國海警船，於海象轉趨惡劣下闖入金門海域，分署立刻調動巡防艇，前推到限制水域線上部署應對、驅離。

    金馬澎分署指出，近日受鋒面過境影響，金門天候、海象轉趨惡劣，陣風達8至9級，第12巡防區及轄屬各隊堅守崗位，對海面執行目標監控。上午8點左右偵獲中國編號「14609」 、「14531」、「14604」 及「14530」4艘海警船同時自金門外海靠近金門南方海域；9點，4艘海警船兵分2路，分別自金門料羅東方及南方2處，同時編隊闖入金門水域。

    第12巡防區透過情監系統掌握4艘海警船動向，隨即以4艘預置巡防艇併航監控，透過無線電，以中、英文廣播要求海警船轉向航離，全程蒐證併航驅離，11點3分左右將海警船驅離駛出金門限制水域。

    金馬澎分署說，中國海警船在海象不佳狀況下執意編隊侵擾，罔顧航行安全，已對過往船舶航行造成危安風險，這是不專業、不理性的行為；金馬澎分署強調，維護國家主權是海巡責任與使命，海巡不畏惡劣天候海象或任何困難情勢，全天候維持高強度監偵、反應及勤務部署，保衛國家安全。

    海巡署金馬澎分署第十二巡防區偵獲中國海警船闖入金門海域，分署立刻調動巡防艇應對、驅離。（金門海巡隊提供）

    海巡署金馬澎分署第十二巡防區偵獲中國海警船闖入金門海域，分署立刻調動巡防艇應對、驅離。（金門海巡隊提供）

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