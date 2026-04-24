柯文哲被爆「闖醫院護理站電人」！她開砲：你真的問題很大

民眾黨創黨主席柯文哲。（資料照）

民眾黨創黨主席柯文哲被網友PO照爆料赴新光醫院護理站，疑似看患者病理「電人」。對此，財經網紅胡采蘋警告，沒有在新光醫院執業登記，就不能有醫療行為：「不要違反醫師法欸！」她也批，這種「天王老子」的法治觀念，「你就真的問題很大。」

有醫護人員近日在社群發文爆料，指有病患家屬為「前市長」員工，晚間將人請到醫院「電人」，並質疑當時僅有值班醫師與護理人員，為何仍要求說明病情，引發外界關注。貼文並附上一張背影照，被指疑似為民眾黨主席、醫師柯文哲，相關內容在網路擴散後掀起爭議，雖然PO文已刪除，但柯文哲今天證實的確有去過新光醫院「關心」。

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胡采蘋今日在臉書發文批評，柯文哲自忖醫療專家，闖進新光醫院護理站電人，對著夜班醫護人員下指導棋，叫人家開電腦病歷給他看，「我的老天爺啊，你不要違反醫師法欸，你沒有在新光醫院執業登記，你就不能有醫療行為，還跑進人家護理站。」

胡采蘋表示，她的弟弟是「打針聖手」，但她媽媽化療時，護士找不到血管，打了好多針，弟弟都只能在旁邊乾著急，因為那不是他執業的醫院。

她最後也批：「不要以為自己是醫生，醫院就是你家，你是不是以為自己是台北市長所以台北市就是你的，容積率隨便賣、政治獻金隨便拿，你這種天王老子的法治觀念難怪判刑17年，不要再說什麼清清白白賴祥德害你了，你就真的問題很大。」

對此，新光醫院今（24）日發布聲明表示，該案為病患家屬委託醫界同仁協助了解病況，院方在夜間醫療資源許可下，由值班醫師針對病人醫療處置進行初步說明。

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