笑到一半臉垮！黃國昌誤會「一打二」被趙少康當場打臉

黃國昌面露喜色「川伯真的有覺得我在對他嗎」被趙少康洗臉後笑容收起。（圖擷取自YouTube）

民眾黨主席黃國昌昨天（23日）下午參加趙少康網路直播節目「少康上線啦」時，被問到外界關注新北市長電話民調結果將於4月底揭曉。當趙少康在節目上透露李四川說新北市長選戰感覺像「一打二」，黃國昌面露喜色「川伯真的有覺得我在對他嗎」被趙少康洗臉「不是你，他是說感覺一次對上蘇貞昌跟蘇巧慧，所以是一打二」，黃國昌當場臉垮掉，網友看到貼文後紛紛留言嘲諷。

趙少康在節目中表示「因為綠營推出來的蘇巧慧並不弱，不管是他的學經歷，而且還有爸爸蘇貞昌，所以昨天我訪問李四川，他說『他是一個對兩個』」黃國昌聽了大笑問「川伯真的有覺得我在對他嗎？」趙少康馬上打臉「不是你，是他一個對蘇貞昌跟蘇巧慧兩個」黃國昌收起笑容面露尷尬「是是是是是是是是。」

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網友們看到貼文後紛紛留言「這傢伙被趙少康洗臉一句話都不敢吭 不愧是超速仔！」、「趙前一句就有提到蘇巧慧和蘇貞昌，然後延伸到一個打兩個，可見黃對語言的理解能力真的很差，還律師咧，這種素質誰請他打官司誰敗訴」、「趙少康很故意喔！把他抬高高在讓他摔碎一地玻璃心」、「這個人真的喜形於色欸哈哈哈哈哈哈哈哈哈」。

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