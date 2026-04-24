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    首頁 > 政治

    刪「中共軍事威脅」？吳崢：藍白在幫誰拖時間

    2026/04/24 12:17 即時新聞／綜合報導
    民進黨發言人吳崢。（資料照）

    民進黨發言人吳崢。（資料照）

    立法院朝野黨團針對「國防特別條例」昨已完成第二次協商。本報製表顯示，全案雖在法案名稱、立法目的及施行期間等條文取得共識，但在野的國民黨與民眾黨聯手發動攻勢下，成功刪除「中共軍事威脅」及「國防產業」等字眼。對此，民進黨發言人吳崢表示，單純為了強化台灣防衛韌性，厚植國防實力，確保國家安全，絕對是跨黨派最高的共識了吧？那這樣可以通過由台美雙方詳細討論、共同建置，完整不閹割、不挑釁中國的8年1.25兆軍購條例了嗎？如果還不行，那國民黨顯然就是在幫中共拖延時間、削弱台灣自主防衛能力。

    吳崢在臉書PO文表示，74架次共機艦擾台，國民黨還刪「中共軍事威脅」，藍白拖延「軍購特別條例」已快半年，昨天立法院協商，終於終於開始有緩慢進展，但進度卻是「中共軍事威脅」被刪除了。

    吳崢指出，禮拜一，中共32機艦擾台、禮拜二，中共12機艦擾台、禮拜三，中共21機艦擾台、禮拜四中共9機艦擾台，威脅台灣的就是中國，國民黨都看不見？特別是「中共軍事威脅」是行政院版、民眾黨版都有的文字，是綠白難得的共識，民主程序上，不應該是尊重多數意見嗎？國民黨卻非常堅持要刪除「中共軍事威脅」，意圖使軍購進度繼續卡關，背後的理由國民黨應該公開說清楚。

    吳崢續指，退一萬步講，國民黨最喜歡說「不要挑釁中國」、「躺平換和平」。現在因應「中共軍事威脅」被刪除了，是不是就沒有挑釁中國了？單純為了強化台灣防衛韌性，厚植國防實力，確保國家安全，絕對是跨黨派最高的共識了吧？那這樣可以通過由台美雙方詳細討論、共同建置，完整不閹割、不挑釁中國的8年1.25兆軍購條例了嗎？

    吳崢直言，如果還不行，那國民黨顯然就是在幫中共拖延時間、削弱台灣自主防衛能力。

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