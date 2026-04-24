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    首頁 > 政治

    立委吳宗憲喜獲千金晉升二寶爸 宜蘭綠白縣長參選人同聲賀喜

    2026/04/24 12:09 記者王峻祺／宜蘭報導
    國民黨宜蘭縣長參選人、立委吳宗憲喜獲千金晉升二寶爸，昨公布喜訊後吸引5.2萬人按讚，宜蘭綠白縣長參選人也同聲賀喜。（圖取自立委吳宗憲臉書）

    國民黨宜蘭縣長參選人、立委吳宗憲喜獲千金晉升二寶爸，昨公布喜訊後吸引5.2萬人按讚，宜蘭綠白縣長參選人也同聲賀喜。（圖取自立委吳宗憲臉書）

    國民黨宜蘭縣長參選人、立委吳宗憲喜獲千金晉升二寶爸，昨公布喜訊後吸引5.2萬人按讚，宜蘭綠白參選人也同聲賀喜。民進黨宜蘭縣長參選人林國漳道賀這是「人生一大樂事」；民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠也恭喜「是上輩子的情人！」

    吳宗憲昨在臉書發文，貼出2張抱著剛出生的女兒寫道「前世情人報到，母女平安。謝謝妳的到來。」還貼出雙愛心，文章一出立刻吸引許多支持者及政壇友人相繼留言道賀，林國漳、陳琬惠第一時間也賀喜。

    林國漳今天受訪時說，「我想這個是非常可喜可賀的一件事情喔！人生的一個很大樂事，就是可以看到自己兒子或是女兒出生，所以我非常恭喜他。」

    陳琬惠接受聯訪時也指出，除在粉專留言恭喜，也傳訊息給委員，並馬上收到回覆，他蠻開心的，尤其現在是少子化，喜獲女兒是很好的事情，她還跟他講說這是「上輩子的情人嘛！」以後有一個心肝寶貝，真的蠻好的。

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