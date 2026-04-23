江和樹表態挺盧秀燕選總統 羅廷瑋：關鍵時刻她一定挺身承擔

盧秀燕子弟兵、國民黨立委羅廷瑋說，相信在關鍵時刻，盧秀燕一定會挺身承擔重任。（國民黨立委羅廷瑋提供）

2026九合一選戰方興未艾，2028總統大選竟提早開戰。民眾黨中央委員、台中市議員江和樹今日無預警公開表態，支持台中市長盧秀燕參選總統。對此，盧秀燕子弟兵、國民黨立委廖偉翔表示，盧市長的治理成績與選舉號召力有目共睹，若台中能出一位總統，不僅是台中的光榮，有助於中部建設全面升級，更能將成功的治理經驗擴散並複製到全國；另一名子弟兵羅廷瑋則說，相信在關鍵時刻，盧秀燕一定會挺身承擔重任。

雖然2026縣市長選舉的人選許多縣市仍在討論中，且距離2028年總統選舉還有2年，但江和樹今天則是在臉書公開支持盧秀燕參選總統，而且還要盧團隊加快行動。

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對此，廖偉翔表示，盧秀燕在選舉時展現的號召力有目共睹，也反映其在地方治理上的成績，獲得相當高的肯定。以台中市民代的角度來看，若台中能出一位總統領導國家，對城市建設及中部地區發展，絕對是正向的，台中建設也有望再進一步升級。

廖偉翔也說，相信盧秀燕長期以來溫暖務實的施政風格，若能在更大的舞台發展，不僅是台中的光榮，也能將成功的治理經驗擴散並複製到全國。

羅廷瑋指出，江和樹出身台中基層，更了解市民需求，不只是藍白合作的共識，也反映中部民眾的心聲。外界常說選舉「決戰中台灣」，可見中部、特別是台中，在大選中具有關鍵影響力。

羅廷瑋說，相信在關鍵時刻，盧秀燕一定會挺身承擔重任，但更重要的是，如何在剩餘任期內持續穩健推動市政，把台中治理做好，才可以拿到任何的門票。他也肯定盧秀燕執政8年來的表現，包括推動公托公幼倍增、老人醫療，以及社會住宅達標等政策，顯示其長期與基層站在一起，所以持續為台中努力，就是為台灣與中華民國加油。

盧秀燕子弟兵、國民黨立委廖偉翔表示，盧市長的治理成績與選舉號召力有目共睹，若台中能出一位總統，不僅是台中的光榮，有助於中部建設全面升級，更能將成功的治理經驗擴散並複製到全國。（國民黨立委廖偉翔提供）

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