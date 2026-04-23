宜蘭縣長選舉藍白合啟動內參民調 柯文哲進駐輔選4天

柯文哲（左2）今起一連4天進駐宜蘭，為民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠（右1）輔選。（記者江志雄攝）

宜蘭縣長選舉藍白合將透過內參民調產生人選，民眾黨創黨主席柯文哲今天（23日）起一連4天進駐宜蘭，為民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠輔選。陳琬惠表示，她在宜蘭深耕多年，有信心在民調中脫穎而出，代表藍白出戰民進黨，把宜蘭守下來。

年底的宜蘭縣長選舉，民進黨徵召律師林國漳參選，民眾黨徵召前立委陳琬惠，國民黨由不分區立委吳宗憲出線。針對藍白整合議題，國民黨與民眾黨本月15日在台北召開工作小組會議，決定採用不公開日期的內參民調，防止綠營灌票。

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內參民調關鍵時刻，柯文哲排定4天輔選行程，今天偕同妻子陳佩琪前進宜蘭，首站抵達羅東中山公園福德廟上香祈福，地方鄉親致贈「二審無罪」紅紙條，為他加油打氣。一行人拜完後轉往羅東民生及開元市場，為陳琬惠助聲勢。媒體詢問內參民調為何不公布日期？柯文哲回應，為減少干擾，防止灌票，提升民調可信度。

陳琬惠說，柯文哲在宜蘭輔選4天期間，將到縣內菜市場、夜市掃街，24日晚間在頭城慶元宮有廟口開講，民眾黨要角都會到場助陣，她有信心在藍白合內參民調中勝出，把宜蘭守下來，讓她持續在宜蘭為大家服務。

柯文哲（中）偕同陳琬惠（右）到羅東菜市場掃街。（記者江志雄攝）

柯文哲在羅東獲贈「二審無罪」紅紙條。（記者江志雄攝）

柯文哲（左2）與妻子陳佩琪（右2）、民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠（左1），一同到羅東中山公園福德廟上香祈福。（記者江志雄攝）

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