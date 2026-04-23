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    首頁 > 政治

    台東縣議員王姷力涉貪30萬交保 爭綠島鄉長國民黨提名添變數

    2026/04/23 08:52 記者黃明堂／台東報導
    王姷力（左）22日深夜被移送到台東地檢署，一臉倦容地說，早就有人私下放話要她死得很難看。（記者劉人瑋攝）

    王姷力（左）22日深夜被移送到台東地檢署，一臉倦容地說，早就有人私下放話要她死得很難看。（記者劉人瑋攝）

    台東縣綠島鄉國民黨籍台東縣議員王姷力涉嫌詐領助理費，昨日被檢調約談，今（23）日凌晨檢察官裁定以30萬元交保候傳。她原本已向國民黨台東縣黨部爭取角逐下屆綠島鄉長，縣黨部主委吳秀華今表示，黨部將密切追蹤調查結果，並以此作為後續提名作業評估的重要依據。

    這也是自113年6月「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補條例」修正、將縣議員助理補助費上限調升至16萬元後，台東地檢署首度接獲並偵辦的相關檢舉案件。

    ​據了解，調查局台東縣調查站人員於昨日清晨，特別搭乘海巡署船艦前往綠島，將王姷力及多名相關人員帶回本島偵訊。當王姷力抵達台東富岡漁港時，面對媒體詢問，她神情尚顯鎮定，僅簡短表示自己是被檢舉貪汙，對具體情況尚不清楚，「一切還好」。

    ​然而，隨著案件偵辦進度推進，昨晚8時許移送台東地檢署複訊時，王姷力的情緒顯得較為激動。面對現場媒體追問，她不僅大聲喊冤，更直言「是助理費問題」，甚至語出驚人地表示「有人在私底下說要讓我死」，暗示此次檢舉背後恐有地方政治恩怨介入。

    ​經過檢察官漏夜偵辦，今日凌晨2時許完成複訊，認定王姷力犯罪嫌疑重大，但無羈押必要，裁定30萬元交保；另一名涉案的蔡姓女子則以10萬元交保。

    ​此案也直接衝擊綠島鄉長選情。由於王姷力先前已向國民黨台東縣黨部登記，爭取下屆鄉長選舉提名，如今捲入貪汙疑雲並獲交保，國民黨台東縣黨部主委吳秀華對此表示，黨部將密切追蹤調查結果，並以此作為後續提名作業評估的重要依據。

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