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    首頁 > 政治

    時機巧合！美菲7國肩並肩南海軍演 台灣「南援九號」太平島演練

    2026/04/23 06:30 記者洪定宏／高雄報導
    海巡特勤隊第一次到南沙太平島參加演練。（海巡署提供）

    海巡特勤隊第一次到南沙太平島參加演練。（海巡署提供）

    由美國與菲律賓主辦的「肩並肩」軍事演習，4月20日起至5月8日在南海舉行，除7個參演國外，另有17國以觀察員身分參與，規模為歷屆之最。「巧合的是」，台灣隔天在南沙太平島海域實施「南援九號」演練查扣黑名單貨輪，不僅海巡特勤隊首度參與，海委會主委管碧玲也第一次主持，距離前主委李仲威2019年5月21日主持的「南援四號」，相隔近7年有部會首長登島。

    海巡署表示，為落實「使太平島成為人道救援中心與運補基地」的南海政策，4月20日會同交通部、國防部、外交部及衛生福利部，舉辦「南援九號」人道救援、醫療後送及海洋除污聯合演練，並透過衛星通訊將現場狀況即時回傳海巡署鎮海勤務指揮中心。

    海巡署強調，演練模擬東南沙分署南沙指揮部雷達監控發現，1艘名列「東京備忘錄」黑名單高風險船旗船舶（如蒙古、喀麥隆、坦尚尼亞、多哥、獅子山等5國）的可疑貨輪，海巡署派巡防艇及多功能艇將該貨輪押返太平島調查；另模擬1艘越南籍漁船因機械故障與貨輪擦撞起火，造成多人受傷及落海的緊急搶救。

    海巡署指出，南沙太平島碼頭於2023年10月30日竣工後，海巡4000噸級巡防艦已可泊靠，並常態進駐百噸級巡防艇。這次演練共動員1架軍機、1艦、3艇及2架次無人機，海巡特勤隊也首度參與，另透過遠距醫療機制，由南沙醫院駐島醫師與國防部國軍高雄總醫院醫師進行視訊會診。

    管碧玲（中）首度到南沙太平島主持演練。（海巡署提供）

    管碧玲（中）首度到南沙太平島主持演練。（海巡署提供）

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