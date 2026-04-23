國民黨中市34席議員參選人到位 4月底或5月初正式受理登記

國民黨中市黨部市議員提名34席，參選人皆已到位，4月底5月初受理登記。（資料照）

國民黨在台中市議員提名為34席，現任31席、新人3席的參選人經初選民調已全部到位，市黨部主委蘇柏興表示，將會在4月底或5月初受理登記，經台中市黨部提名審查小組完成提名後，提報黨中央；至於北屯選區是否再增一席或者藍白合，則由黨中央決定。

至於屆時受理登記時，有非經過初選或者已初選失利的黨員又跑來登記，蘇柏興表示，已初選失利者就不能登記，但若是其他黨員來登記，就會在中市提名審查小組先審查，再向黨中央呈報，由黨中央決定，但是，黨中央核定給台中市就是34席，因此應該沒有再多餘的空間。

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由於國民黨在台中市的提名策略為現任者優先，除非自己不選，因此現任31位市議員確定獲提名，另外，北屯需要補的兩席新人已由吳宗學、許育璿勝出，后豐區需要補的一席新人由連佳振勝出，國民黨要提名34席已全數到位。

不過，目前東南區傳出有政治素人林英正、周啟揚，太平有前市黨部副主委張書華及大里霧峰有里長鄭伯其等都有意願參選，蘇柏興表示，在進行提名登記時，還是會受理其他有意願黨員的登記，但是台中市提名審核小組會進行審查，因為提名34席，可能再無多餘空間，會再審查結果提交黨中央來審核。

另外，北屯還有一席的空間，究竟是藍白合還是禮讓民眾黨的邱于珊，蘇柏興表示，交由黨中央決定。

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