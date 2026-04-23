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    首頁 > 政治

    賴總統出訪受阻 美國務院譴責中國濫用民航系統、威脅國際和平

    2026/04/23 02:05 國際新聞中心／綜合報導
    美國國務院發言人批評，中國指使非洲國家阻撓賴清德總統出訪，是北京對台灣及世界各地台灣支持者發動威嚇行動、濫用國際民航系統，並威脅國際和平與繁榮的另一個案例。圖為美國國務卿魯比歐。（歐新社檔案照）

    美國國務院發言人批評，中國指使非洲國家阻撓賴清德總統出訪，是北京對台灣及世界各地台灣支持者發動威嚇行動、濫用國際民航系統，並威脅國際和平與繁榮的另一個案例。圖為美國國務卿魯比歐。（歐新社檔案照）

    由於塞席爾、模里西斯與馬達加斯加片面撤銷專機飛越其管理空域的飛行許可，賴清德總統出訪邦交國史瓦帝尼的行程被迫暫緩。美國國務院22日對此表示關切，並批評這些非洲國家在中國指使下，撤銷賴總統的飛越領空許可，是對國際民航系統的濫用。

    《路透》報導，這是台灣總統首次因遭拒絕進入空域，而被迫取消整個出訪行程，代表中國在加強扼殺台灣參與國際事務的努力中，採取一項新策略。

    1名國務院發言人在未點名這些非洲島國的情況下向路透表示：「這些國家在中國指使下行事，干涉台灣官員例行旅行的安全與尊嚴。」

    發言人表示，這些國家對其主權領空之外特定國際空域的管理責任，「純粹是為了確保飛航安全，而非做為北京的政治工具」。

    發言人強調：「這又是北京對台灣及世界各地台灣支持者發動威嚇行動、濫用國際民航系統，並威脅國際和平與繁榮的另一個案例。」

    發言人還進一步表示，北京應停止對台灣的軍事、外交與經濟施壓。

    1名台灣國安高層官員曾向路透表示，中國對塞席爾、馬達加斯加與模里西斯施壓，威脅祭出包括撤銷債務減免在內的經濟制裁。

    中國國務院台灣事務辦公室（國台辦）否認這項說法，但對這3個國家堅持「一中原則」的立場與「作法」表示讚賞。

    多名美國國會議員也譴責中國，並表達對台灣的支持。

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