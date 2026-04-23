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    首頁 > 政治

    模里西斯阻賴總統出訪 美參院共和黨大老克魯茲痛批迎合中共

    2026/04/23 01:49 國際新聞中心／綜合報導
    美國聯邦參議員共和黨大老克魯茲痛批，模里西斯一開始就想要將英國從查哥斯群島趕走，好讓中國進駐，現在又干擾賴清德總統出訪非洲的飛行路線，看來已決定要犧牲美國利益，與中共站在一起。（路透檔案照）

    美國聯邦參議員共和黨大老克魯茲痛批，模里西斯一開始就想要將英國從查哥斯群島趕走，好讓中國進駐，現在又干擾賴清德總統出訪非洲的飛行路線，看來已決定要犧牲美國利益，與中共站在一起。（路透檔案照）

    賴清德總統出訪非洲友邦史瓦帝尼的行程，因模里西斯等3國取消專機飛航許可而暫緩。美國聯邦參議員共和黨大老克魯茲（Ted Cruz）22日痛批，模里西斯一開始就想要將英國從查哥斯群島（Chagos Islands）趕走，好讓中國進駐，現在又來干擾台灣總統出訪非洲的飛行路線，看來模里西斯已決定犧牲美國利益，與中國共產黨站在一起。

    擔任參議院外委會非洲小組主席的克魯茲強調，模里西斯說這是他們自己的主權決定，那美國也應該運用自身的主權決定，來反制他們的這種作法，並追究相關官員的責任。

    模里西斯是前英國殖民地，查哥斯群島位於模里西斯東北方約2000公里處。根據英模雙方去年5月達成的協議，英國將查哥斯歸還模里西斯後，再付費租用最大島狄耶戈加西亞（Diego Garcia），租期100年。

    狄耶戈加西亞設有具戰略重要性的英美聯合軍事基地，在美國總統川普痛批英國此舉「極度愚蠢」，只會圖利中國和俄羅斯後，英國宣布擱置將查哥斯群島交還模里西斯的計畫。

    賴總統原訂台灣時間22日啟程前往史瓦帝尼，但因塞席爾、模里西斯、馬達加斯加突然取消專機飛航許可，行程暫緩。

    模里西斯「快訊報」（l’express）22日報導，1名消息人士證實，模國當局並未批准任何許可。總理辦公室1名顧問被問到此事時聲稱，由於模里西斯特別重視與中國的關係，「不會採取任何可能危及模里西斯與中國關係的行動」。

    報導還說，總理辦公室主管和外交官員均不願多談，僅稱會再回覆並通知媒體。

    《中央社》報導，模里西斯另一家媒體Defimedia.info報導，塞席爾外交部表示，台灣總統專機未取得飛越或降落許可，符合塞國不承認台灣的政策；馬達加斯加也證實，基於主權及「一個中國」原則，拒絕專機飛越。

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