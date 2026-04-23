模里西斯阻賴總統出訪 美參院共和黨大老克魯茲痛批迎合中共

美國聯邦參議員共和黨大老克魯茲痛批，模里西斯一開始就想要將英國從查哥斯群島趕走，好讓中國進駐，現在又干擾賴清德總統出訪非洲的飛行路線，看來已決定要犧牲美國利益，與中共站在一起。（路透檔案照）

賴清德總統出訪非洲友邦史瓦帝尼的行程，因模里西斯等3國取消專機飛航許可而暫緩。美國聯邦參議員共和黨大老克魯茲（Ted Cruz）22日痛批，模里西斯一開始就想要將英國從查哥斯群島（Chagos Islands）趕走，好讓中國進駐，現在又來干擾台灣總統出訪非洲的飛行路線，看來模里西斯已決定犧牲美國利益，與中國共產黨站在一起。

擔任參議院外委會非洲小組主席的克魯茲強調，模里西斯說這是他們自己的主權決定，那美國也應該運用自身的主權決定，來反制他們的這種作法，並追究相關官員的責任。

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模里西斯是前英國殖民地，查哥斯群島位於模里西斯東北方約2000公里處。根據英模雙方去年5月達成的協議，英國將查哥斯歸還模里西斯後，再付費租用最大島狄耶戈加西亞（Diego Garcia），租期100年。

狄耶戈加西亞設有具戰略重要性的英美聯合軍事基地，在美國總統川普痛批英國此舉「極度愚蠢」，只會圖利中國和俄羅斯後，英國宣布擱置將查哥斯群島交還模里西斯的計畫。

賴總統原訂台灣時間22日啟程前往史瓦帝尼，但因塞席爾、模里西斯、馬達加斯加突然取消專機飛航許可，行程暫緩。

模里西斯「快訊報」（l’express）22日報導，1名消息人士證實，模國當局並未批准任何許可。總理辦公室1名顧問被問到此事時聲稱，由於模里西斯特別重視與中國的關係，「不會採取任何可能危及模里西斯與中國關係的行動」。

報導還說，總理辦公室主管和外交官員均不願多談，僅稱會再回覆並通知媒體。

《中央社》報導，模里西斯另一家媒體Defimedia.info報導，塞席爾外交部表示，台灣總統專機未取得飛越或降落許可，符合塞國不承認台灣的政策；馬達加斯加也證實，基於主權及「一個中國」原則，拒絕專機飛越。

First, Mauritius tried to push the U.K. out of Chagos in favor of China. Now, they're interfering with Taiwan's ability to fly to Africa.



Mauritius seems determined to ally with the Chinese Communist Party at the expense of U.S. interests.



They say that's their sovereign… — Senator Ted Cruz （@SenTedCruz） April 21, 2026

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