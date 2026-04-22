反擊「狀況外」質疑 外交部：努力至最後一刻才決定暫緩

外交部22日澄清，外界質疑與臆測與事實不符，總統出訪行程與各項安排，均在確保安全的前提下審慎規劃執行，並努力至最後一刻，才做出暫緩的決定。（資料照）

因中國施壓馬達加斯加等3國臨時撤回我國總統專機飛航許可，總統賴清德出訪史瓦帝尼行程未能成行。對於媒體人周玉蔻等人質疑外交部「狀況外」、「沒備案」，外交部今（22）日澄清，相關臆測與事實不符，總統出訪行程與各項安排，均在確保安全的前提下審慎規劃執行，並努力至最後一刻，才做出暫緩的決定。

外交部表示，針對國內特定媒體對此次總統出訪史瓦帝尼的航程及相關作業的臆測，與事實並不相符。總統出訪的航程與各項安排，均在確保總統、全體團員與飛航安全的前提下審慎規劃與執行，並持續努力至最後一刻，始做出暫緩行程的決定。

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外交部說明，出訪相關作業涉及多方溝通與周延的安全評估；對於外界所稱未掌握情勢變化，或所謂多項方案的內容與時序之推測，皆與實際情況有明顯落差。

外交部指出，面對中國的惡意打壓與各項不確定因素，政府一向秉持專業與負責任的態度進行整體評估，並以確保國家元首安全與國家利益為最優先考量。

外交部再次譴責中國持續以政治力量干擾我國正常對外交往，並干預國際民航的正常運作，甚至透過經濟脅迫的手段，將民航安全「政治化」及「武器化」，我國將持續與理念相近國家密切合作，堅守民主價值，並以務實、穩健的方式拓展國際參與空間。

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