批首屆老國代修憲卡台灣前途 民團籲大眾跟「一中憲法」說再見

台灣公民陣線、台灣經濟民主連合舉行「沒有一中憲法！」記者會，現場並由台灣經濟民主連合智庫召集人賴中強（右三）說明。（記者田裕華攝）

我國1996年首度投票直選正副總統以來，邁入民主化已30年，然當時憲法歷經7次增修條文訂定，卻仍將台澎金馬、中國定義為「一國兩區」，引來民團批評1991年由首屆「老國代」制定的憲法增修條文，其一中框架的問題在近期中配李貞秀事件、總統賴清德出訪史瓦帝尼遭阻下現形，呼籲各界看破其謬論，向假憲法說再見。

台灣經濟民主連合等17個公民團體今早（22日）集結立法院群賢樓前召開記者會，預告下（5）月初將發動「501埋葬假憲法行動」，主張否認1991年首屆國大代表制定之憲法第一次增修條文效力，呼籲各界揚棄「一中憲法」謬論。

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經民連召集人賴中強律師表示，近期的中配李貞秀，以及國民黨主席鄭麗文先前接受《德國之聲》專訪主張中華民國憲法、卻在「鄭習會」上隻字不提等事可見，如此言論不只將台灣前途鎖進「一個中國」框架，也同時拒絕了國際友盟介入、聲援的可能。因此，他主張當年由首屆國民大會代表所制定的首次憲法增修條文不具法效力，更直言隔年全面改選前「無憲法」。

台灣超派守護聯盟發起人陳曉煒牧師說，台灣人長期有著「鴕鳥心態」，默默接受35年前由老國代訂定的一中憲法，然不經民意授權的代表制定憲法，實質上不該被稱作憲法，更批萬年國會將其對中國「統一」的想像寫進憲法，捆綁台灣未來，是台灣邁向正常化國家的絆腳石。

青年世代共好協會副理事長林思愷指出，我國憲法源自中國南京、並非為台灣量身打造，隨著台灣社會演進，憲法條文的思想架構已和台灣社會出現非常大的矛盾。林直言，台灣青年過去數十年來對統獨議題的討論度逐漸上升，而當中的根本態度，是無論如何都不想和中共「成為同一個國家」。面對中共從不間斷、日趨猖獗的文攻武嚇，對於每個從小習慣自由民主生活的青年而言，對如此改變並不會想要接受。

林思愷強調，我國具國民、領土、政府，以及與他國建交的主權能力，是實質國家，但憲法卻讓人民、也讓外國對國家認同混淆；他呼籲，台灣必須打造屬於台灣人的新憲法，作為未來世代台灣人的共同生活基礎，不只要落實人權，「讓世界知道台灣和中國是明顯的區別」。

台灣公民陣線執委羅宜說明，「501埋葬假憲法行動」下月初將於二二八公園旁集合，除舉行「埋葬假憲法」行動劇，並規劃遊行，也將前往遊行終點的自由廣場舉辦集會演講，更將安排宗教儀式，祈願「中國民代魂歸故土，台灣民主浴火重生」。

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