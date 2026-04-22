「兩湖論壇」前夕中國打壓賴總統 杭州副市長尷尬迴避「關鍵字」

「兩湖論壇」在南投登場，南投縣由縣長許淑華（中）領軍，中方由杭州副市長魯霞光（右）帶隊出席。（記者劉濱銓攝）

南投縣政府舉辦日月潭與中國浙江杭州西湖的「兩湖論壇」，今在日月潭伊達邵登場，惟論壇前夕卻發生賴總統出訪遭中國打壓，南投縣長許淑華今受訪對此三緘其口，身旁的中方代表、杭州副市長魯霞光聽到敏感議題，則一臉尷尬移到許的身後。

「日月潭、西湖第18屆兩湖論壇」，中國訪團由杭州市副市長魯霞光帶隊，此次論壇是「鄭習會」、以及中國涉台10項措施後的兩岸首度交流，南投縣政府為確保會議順利，採閉門方式進行，且不對媒體開放，惟在論壇前夕，卻發生賴總統出訪友邦遭中國打壓。

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許淑華原本在今天論壇開幕後，規劃接受媒體採訪，卻因總統出訪喊卡轉趨低調，許面對記者提問也僅回謝謝；在場與許一同等電梯的魯霞光，聽聞中國打壓的提問，當場一臉尷尬，只能轉頭默默移動到許的身後，成為論壇活動的漏網鏡頭。

面對總統出訪遭中國打壓，許淑華（左）低調不回應，在場的中方代表、杭州副市長魯霞光（右）則是一臉尷尬。（記者劉濱銓攝）

杭州副市長魯霞光默默移到許淑華身後，成為論壇漏網鏡頭。（記者劉濱銓攝）

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