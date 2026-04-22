國台辦讚揚3國擋賴總統出訪、稱台灣沒總統 外交部痛斥：荒誕謬論

針對中國外交部及國台辦今日公開讚賞馬達加斯加等3國，並稱「台灣沒有總統」，我國外交部今（22）日下午反擊，痛批國台辦與中國外交部相關言論是荒誕謬論。（資料照）

總統賴清德出訪非洲友邦史瓦帝尼行程，因中國施壓3國撤回專機航行許可，未能成行。針對中國外交部及國台辦今日公開讚賞馬達加斯加等3國，並稱「台灣沒有總統」，我國外交部今（22）日下午反擊，痛批國台辦與中國外交部相關言論是荒誕謬論，北京當局所謂「一中原則」，未受到世界主要國家所認可，中方是在自欺欺人，誤導國際視聽。

外交部表示，針對中國外交部及國台辦於今日就我國總統暫緩訪問友邦史瓦帝尼王國一事，分別發表貶損我主權國家地位等荒誕謬論，外交部予以嚴正譴責及駁斥。

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外交部重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，我國擁有走向國際的正當權利，更可從事國際活動，貢獻國際社會；任何國家均無權加以阻撓或否定，任何片面政治宣示也都無法改變此一客觀現實。

外交部指出，自1980年代中期起，台灣推動一系列政治自由化與民主化，在1996年完成首次總統直選，至此中華民國政府的中央行政、立法代表，都是由台灣人民選出，成為有效統治，並對外代表台灣的唯一合法政府，也確立中華民國台灣與中華人民共和國對等存在、互不隸屬的現狀。

外交部說，北京當局所謂「一中原則」，事實上並非受到世界上主要國家所認可，中方竟將其片面主張宣稱為共識，實為自欺欺人，誤導國際視聽。

外交部強調，透過任何手段威逼脅迫，都無法改變我國與世界連結的決心；任何惡意的阻礙，也不會改變台灣走向世界的堅定意志。

外交部呼籲，面對威權中國的蠻橫霸凌，侵犯我國主權、破壞區域和平穩定及兩岸關係惡劣行徑，國際社會應認清中國霸權手段的本質，予以同聲譴責，並持續支持民主台灣走向國際，為國際社會做出具體貢獻。

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