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    首頁 > 政治

    非洲3國臨時撤回專機飛越許可 歐盟：相關決定不應為達成政治目的手段

    2026/04/22 14:05 記者黃靖媗／台北報導
    外交部表示，嚴厲譴責中國以政治力干預國際民航運作。（資料照）

    外交部表示，嚴厲譴責中國以政治力干預國際民航運作。（資料照）

    總統賴清德原訂今（22）日率團出訪我非洲友邦史瓦帝尼，卻因馬達加斯加等3國在中國施壓下臨時撤回專機飛越許可，行程暫緩。歐盟21日表示，飛越領空權相關決定不應被作為達成政治目的的手段。我國外交部對歐方發言表達感謝，並指出，中國此舉已對國際民航秩序造成不當影響，並損及區域飛航安全及正常外交往來。

    外交部今日指出，歐盟發言人21日回應媒體表示，歐盟高度重視在「芝加哥公約」（Chicago Convention）架構下，國際民用航空維持安全、有序且可預測的運作方式，並強調飛越領空權是國際民航的基礎，領空管理的可預測性與中立性，對於航空安全、經貿往來與外交關係皆至關重要。

    歐盟也說，儘管各國對其領空擁有主權，但相關決定應以透明且可預測性為基礎，並以航空安全與營運穩定為首要考量，這一類決定不應被作為達成政治目的的手段。

    外交部對於歐方即時發言及支持表示誠摯感謝與肯定，並指出，總統賴清德原規劃訪問我國非洲友邦史瓦帝尼，是深化雙邊邦誼及推動合作計畫的正當外交行動，但中國持續透過政治施壓干預第三國行使其空域管理權限，已對國際民航秩序造成不當影響，並損及區域飛航安全及正常外交往來。

    外交部強調，我國作為國際社會負責任的一員，始終遵循相關國際規範，並強烈譴責中國以政治力干擾國際民航運作及各國正當外交互動，台灣將持續與歐盟及理念相近夥伴深化合作，共同維護以規則為基礎的國際秩序，並確保安全、開放且可預測的國際飛航與外交環境。

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