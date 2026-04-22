辣椒水案大翻車！民眾黨抹黑賴政府 四叉貓曬截圖：5天了道歉呢？

民眾黨台中市議員參選人劉芩妤（左）與前主席柯文哲、現主席黃國昌（右一）。（本報合成，資料照）

民眾黨前主席柯文哲逢甲夜市「辣椒水事件」於20日真相大白，證實為台中市第六分局長周俊銘「試噴」不慎釀禍。然而，案情反轉至今，原先指控遭到「兩名騎士惡意伏擊」並點名賴清德政府負責的民眾黨陣營，卻未見正式致歉。網紅四叉貓曬出多位民眾黨公職人員的發文截圖，直言：「5天了，民眾黨道歉了嗎？」

四叉貓今（22）日在Threads曬出邱臣遠、李心然、周曉芸、吳皇昇、劉芩妤、林子宇及江明宗等多位民眾黨人士的貼文截圖，表示柯文哲逛夜市被辣椒水「薰」到已經過了5天，台灣民眾黨「雜魚們」第一時間卻聲稱「兩名騎乘機車的不明人士惡意向現場人員及空氣中噴灑辣椒水」、「要求賴政府停止仇恨動員」、「國家失常」、「預謀的惡意」，甚至多篇上升到政治因素，更別說黃國昌主席直接指名賴清德。

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四叉貓強調，事實證明是台中第六分局（前）分局長周俊銘朝著地上噴辣椒水，真相大白後民眾黨撤了告就想悄悄翻頁？道歉的部分呢？被抹黑5天的民進黨就活該喔！

網友紛紛留言，「藍白造謠栽贓潑髒水都不用道歉嗎」、「民眾黨帶給台灣最壞的影響之一，就是不為自己的發言負責，張口就來」、「要民眾黨道歉，除非太陽從西邊出來」。更有人感嘆，對民眾黨來說，「罵都罵了，裝可憐的演夠了，騙聲量的騙到了，政論節目討論了，上節目通告費領了，出包的分局長拔職了又升官了，最後又是個只有綠營受傷的世界，太好了」。

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