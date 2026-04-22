批中國不尊重台灣！ 趙少康：中共這次真的過頭了

資深媒體人趙少康。（資料照）

賴清德總統原定今啟程出訪非洲友邦史瓦帝尼，卻因中國施壓塞席爾、模里西斯、馬達加斯加撤回飛航許可，行程被迫暫緩，引發國際譁然。資深媒體人趙少康指出，這一次中共真的過頭了。他表示，這種刻意讓人難堪的操作，反而只會讓國際社會更加反感，也讓台灣民眾更看清楚中共的打壓。

趙少康今日在臉書發文表示，賴清德原本規劃今天出訪友邦史瓦帝尼，其實整件事情一開始很單純。史瓦帝尼是我們在非洲唯一的邦交國，總統專程直飛前往，「我一開始也給予肯定。」但誰都沒想到，就在出發前一晚，行程臨時取消。原因竟然是中共出手打壓，讓出訪路線中的三個國家，臨時取消飛行同意。雖然理論有其他替代路線，但總統府與外交部還是決定取消這次出訪。

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「講真的，我認為這一次中共真的過頭了。」趙少康指出。他表示，這種刻意讓人難堪的操作，反而只會讓國際社會更加反感，也讓台灣民眾更看清楚中共的打壓。他認為，賴清德不論政治立場如何，再怎麼說都是中華民國的總統，是國家元首。這樣的羞辱，就是中共的不對，更是對整個台灣的不尊重，也無助於兩岸關係的發展。

趙少康也不忘批評民進黨表示，過去，馬英九執政時期推動「外交休兵」，兩岸互動相對穩定，中共也較少直接壓縮國際空間。但民進黨執政以來，一再強調「維護主權」，兩岸關係卻持續緊繃，邦交國一直掉，外交處境越來越艱難。賴清德上任後，更一直挑戰對岸底線，這就是為什麼過去蔡英文能兩度順利出訪史瓦帝尼，今天賴清德卻走不出。

不過，趙少康最後仍表示，這次事件的責任很清楚，中共的打壓本來就是不對應該被譴責。但如果民進黨政府沒有辦法好好改善兩岸關係，這樣的事情也只會一再發生。

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