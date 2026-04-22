堅決否認民眾黨「要錢」指控 李貞秀深夜發文曝「已提訴訟」

日前遭民眾黨中評會開除黨籍的前不分區立委中配李貞秀，近日宣布向台北地方法院聲請假處分，今日深夜更自揭已提起訴訟，全力捍衛身份。（資料照）

中配李貞秀日前因遭黨內檢舉、連續性違紀且索要辭立委「對價」，遭民眾黨中評會決議開除黨籍，然而，李並未就此妥協，而是連上節目「開撕」黨主席黃國昌等人，日前更在直播公開其至台北地方法院聲請「假處分」的書狀，誓言捍衛身份，並在今日凌晨發布她赴台北高等行政法院的照片發文強調，「絕不接受莫須有的指控」。

李貞秀今（22）日臉書發文指出，這幾天有許多鄉親、朋友紛紛為她打氣，面對民眾黨黨中央草率將她除籍、進而失去立委資格，她強調「絕不接受莫須有的指控」，批評黨中央「欲加之罪，何患無辭」。

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李表示，此次中評會決議開除她的理由不僅極度空泛，缺乏任何具體、客觀事證，甚至連攸關決策過程的最基本「會議記錄」都付之闕如。她認為，用「莫須有」罪名與黑箱程序，輕率剝奪1名不分區立委的資格，這不僅是對她個人的嚴重傷害，更粗暴踐踏了民主程序；對於外傳所謂「金錢對價」的說法，她直言完全違反常理，也完全不符合事實。

李重申，她是肩負全國民意與公共責任的立法委員，「怎麼可能把自己的職位『喊價』400多萬元來進行交換？」，因此，全案自始至終沒有任何對價關係、金錢交換，更無任何利益輸送。

她說，若真有交易必然會留下具體金流、對話紀錄或可驗證的客觀證據；然至今沒有1項證據被提出，反批民眾黨僅憑片面指控與政治操作，就試圖將1位現任立委定罪，如此行為才是對法治最大的傷害。

李重申，任何組織與政黨，都不應該、也不能凌駕於法律與程序正義之上。沒有正當程序，就沒有實質正義，更反諷民眾黨若對自己黨員與立委，都能如此無視程序、「先射箭再畫靶」，「如何說服人民本黨能為國家帶來公平正義的未來？」，強調她已正式向法院提出訴訟與假處分，一切交由司法來公斷。

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