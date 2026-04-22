台東縣議員王姷力傳遭檢舉涉貪 檢調帶回偵訊

王姷力表示，自己被檢舉貪污，也不了解到底什麼狀況。（記者劉人瑋攝）

去年才加入國民黨的綠島籍台東縣議員王姷力，傳出涉及貪污，遭檢調帶走，由於年底將大選，王本身以對抗綠島舊有勢力出身，消息傳出後讓當地民眾感到震驚。

王姷力去年加入國民黨，已登記參選綠島鄉長，日前她就曾擔心道「好害怕，現在有好多人要對付我」。這次的檢舉案也被當地人認為可能事件背後還是與選舉脫不了關係，然一切仍待檢調進一步調查方能釐清。

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今早9時許，台東縣調查站即派員前往縣議會要求調閱資料，而王姷力已在綠島接受完初步偵訊，早上11時，透過海巡署的「基隆號」送回台東富岡漁港並帶往縣調站進一步偵訊。

王姷力下船時雖稱自身狀況「還好」，但面色明顯憔悴，也回答「我是被人檢舉貪污」，隨即被帶上車，3車10餘人前往縣調站。目前縣會及地方人士推測應是與出席費或助理費有關。

王姷力一向主張環保、對抗舊有勢力、反對綠島既有仕紳壟斷、反對浪費資源與公帑，歷來都是以「媽媽級」形象問政，質詢時配合大量影片說明並要求相關部門了解及解釋狀況，對環保與觀光、交通多所著墨，質詢時不疾言厲色，這次她被帶回偵訊，若罪名屬實，也有違以往形象。

調查站以海巡船艇將王姷力帶回。（記者劉人瑋攝）

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