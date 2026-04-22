中共施壓阻賴總統出訪 友邦巴拉圭眾議長轟：侵犯主權與自由

我國友邦巴拉圭眾議院議長拉多雷向兄弟之邦台灣表達堅定支持。（圖擷取自X平台）

賴清德總統原定今啟程出訪非洲友邦史瓦帝尼，卻因塞席爾、模里西斯、馬達加斯加受中國威脅撤回飛航許可，導致行程暫緩。我國友邦巴拉圭眾議院議長拉多雷表達強烈抗議，直指此事是對台灣人民自由及自決權前所未有的侵犯，並向兄弟之邦台灣表達堅定支持。友邦的表態，也凸顯此事已觸及國際秩序的更高層次問題。

巴拉圭眾議院議長拉多雷推文表示，兄弟之邦台灣的總統賴清德，在缺乏正當理由下突然被拒絕飛越領空，是對這個主權國家人民自由與自決權，前所未有的侵犯，在這個艱難的時刻，巴拉圭向台灣及賴總統表達最堅定的支持。巴拉圭外交部也表態，譴責中國以壓力與經濟脅迫干預台灣總統出訪，重申各國自由交往權利不應遭受不當干涉。

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友邦聖克里斯多福及尼維斯方面，尼維斯島行政首長布蘭特利也轉發賴總統推文直指，某些國家的脅迫行為正持續威脅全球安全，世界各國的人民都期盼和平，呼籲所有善良的人共同譴責任何形式的脅迫，讓和平得以真正實現；措辭節制，但也清楚將台灣外交受阻，提升到對國際安全與和平秩序的警訊。

涉外人士表示，從巴拉圭到聖克里斯多福及尼維斯的接連發聲，可以看出友邦未將此事視為單純兩岸爭議，而是定位為對自由交往、主權選擇與和平秩序的公然干預，北京想透過施壓孤立台灣，卻讓更多國家看見其以脅迫破壞國際常規的治理樣態。對台灣而言，友邦公開聲援的意義，不只在外交情誼，更在於把這起事件提升為國際社會共同面對的反脅迫課題。

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