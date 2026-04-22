鴨子船採購疑雲 童子瑋：方向未確定前不可擴充人力、推動後續工程

基隆市議會議長童子瑋表示，市議會早已要求市府提出完整財務概算與營運計畫才能動支預算，加強監督。（記者盧賢秀攝）

針對基隆市政府採購水陸兩棲運具（鴨子船）疑雲，基隆市議會議長童子瑋表示，先前就有許多議員質疑，預算增加、營運計劃跟損益分析都不清楚，市議會決議，在方向尚未確定前，不得逕行擴充人力或推動後續工程，會持續監督把關。

某週刊今天爆市府採購鴨子船疑雲，民進黨基隆市黨部也召開記者會質疑鴨子船採購黑箱作業，市府澄清絕對沒有圖利。

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童子瑋指出，有非常多的議員提出鴨子船的相關質詢，市議會也作成決議，那我們就依照議員的一些質詢作成一些相關的決議，要求市政府要做財務的試算、財務的完整規劃跟分配，營運分析等才能繼續動支預算。

此外，有關鴨子船的下水點也尚未明確，因此希望市政府應提出具體分析、航安評估及定案依據，並接受公開檢驗，做完相關的評估效益後續的問題以後，以避免公共資源錯置或形成閒置資產。市議會會持續為市民監督、把關。

市府產業發展處今年3月編列追加預算7500萬元，包括關稅、下岸引道及岸置設施，市府針對國立台灣海洋大學小艇碼頭等3處下水點，進一步規劃。市府批分段編列預算，破壞財政紀律，市府缺乏整體性規劃。

當時市議會決議，相關建設應一次提出完整總經費概算及分年財務負擔計畫，避免逐項追加或分段揭露，以利議會充分審查。市府應先完成營運模式定位與完整財務試算，在方向尚未確定前，不得逕行擴充人力或推動後續工程，市府選定3處下水點，應提出具體比較分析、航安評估。未來營運與維護成本屬長期且持續性負擔，市府應完整提出損益平衡分析、投資回收年限及風險評估，並定期送交議會審查。

基隆市政府到日本考察採購水陸兩棲運具。（基隆市政府提供）

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