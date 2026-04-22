賴清德提重啟核電 黃國昌：電價高漲 企業和民眾壓力更大

民眾黨新北市長參選人黃國昌批評，錯誤的能源政策，企業與人民的壓力比政府更大。（記者翁聿煌攝）

民眾黨新北市長參選人黃國昌22日舉行原住民族政策說明會，被媒體問到怎麼看21日總統賴清德與跟環團見面時，公開重提要重啟核電，坦言說政府壓力很大，黃國昌痛批，賴清德說重啟核電壓力大，其實「企業和民眾面對高電價壓力更大」。

黃國昌說，賴清德這番說詞，跟民進黨政府去年的說詞怎麼180度大轉彎，當初行政院長卓榮泰是用什麼態度跟嘴臉，在面對核三要延役這樣的訴求？民進黨立法院那麼多的立委當初對於修核管法，指著藍白的鼻子，說藍白都是中共同路人、幫中共開後門，結果現在賴清德自己出來說政府壓力很大。

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黃國昌說，他要告訴賴清德，企業的壓力更大、人民的壓力更大，在民進黨錯誤的能源政策下，漲了那麼多次的電價，用人民的納稅錢撥補了好幾千億元，壓力大的不是政府，壓力大的是企業，是一般的市井小民。

他指出，民進黨錯誤的能源政策，讓民進黨附隨組織、那些搞綠電的，每一個油滋滋的、賺得缽滿盆滿，綠營怎麼會壓力大？綠營因為這幾年的政策配合，該撈的都撈好撈滿了，現在生活過得非常的好啊，賺了大把的銀子，結果苦果由全台灣人民來承受。

黃國昌表示，民進黨錯誤的能源政策要勇敢面對，不要透過私下放話，來帶風向，去年卓榮泰和賴清德怎麼講的，出來勇敢面對，在這個基礎上面，切實的去檢討反省，在這個錯誤的能源政策下，台灣被耽誤了多少時間？包括人才的流失，包括相關設備的準備，包括整個能源配比。

他表示，目前能源的韌性如此的脆弱，根本沒有辦法面對目前國際社會上面變化以及台灣能源供應無虞這樣的目標需求。這個才是民進黨政府應該公開出來說清楚講明白的事情。

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