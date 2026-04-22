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    首頁 > 政治

    台中市長選戰見硝煙 何欣純搶先江啟臣宣布美群橋啟動拓寬

    2026/04/22 12:06 記者黃旭磊／台中報導
    民進黨台中市長參選人何欣純（左2）爭取預算改建美群橋。（團隊提供）

    民進黨台中市長參選人何欣純（左2）爭取預算改建美群橋。（團隊提供）

    大里區美群橋拓寬改建開工典禮上午舉辦，台中市長盧秀燕帶著國民黨台中市長參選人江啟臣主持儀式，而在開工前，民進黨台中市長參選人何欣純，經在地3名議員陪同，搶先宣布爭取近4億預算改建，預計後年1月完工通車、橋面從8公尺變16.5公尺。

    美群橋橫跨草湖溪，為大里、霧峰間要道，十多年來狹窄老舊頻傳交通事故，盧秀燕今天與江啟臣、藍委顏寬恒及在地國民黨議員林碧秀等多人，協同內政部政務次長董建宏參與拓寬改建開工典禮，盧秀燕說，新橋完工後將給鄉親學童安心返家「幸福路」，而何欣純並未現身，搶先在昨天宣布努力6年，爭取近4億預算推動改建。

    何欣純由在地民進黨議員張芬郁、李天生、林德宇陪同宣布啟動改建工程，何欣純說，5度會勘爭取改建，為美群橋納入區道公路系統、取得中央生活圈道路補助，以及橋梁跨越草湖溪，與經濟部水利署第三河川分署等中央地方多次協調，克服兩側因引道抬升衍生淹水疑慮。

    內政部次長董建宏出席開工典禮表示，內政部補助近2.8億元，補助比例工程經費達7成，預計後年1月底完工通車，橋寬倍增、人車分道，解決大里、霧峰大學師生及大里工業區通勤族人車爭道、交通壅塞現況。

    台中市長盧秀燕（前中）與國民黨台中市長參選人江啟臣宣布美群橋拓寬改建開工。（記者黃旭磊攝）

    台中市長盧秀燕（前中）與國民黨台中市長參選人江啟臣宣布美群橋拓寬改建開工。（記者黃旭磊攝）

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