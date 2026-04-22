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    首頁 > 政治

    國台辦嗆「台灣沒有什麼總統」大讚非洲3國阻賴清德出訪

    2026/04/22 11:34 記者陳鈺馥／台北報導
    中國國台辦發言人張晗。（翻攝直播）

    中國國台辦發言人張晗。（翻攝直播）

    賴清德總統原定今日出訪史瓦帝尼，因中國以經濟脅迫等手段強力施壓，塞席爾、模里西斯、馬達加斯加三國在無預警狀況下，無端取消專機飛航許可，導致總統出訪告吹。中國國台辦發言人張晗今日大讚非州三國堅持「一個中國原則」，聲稱這是「得道多助、失道寡助」，並多次嗆聲「台灣是中國一部分，沒有什麼總統」。

    總統原訂22日應非洲友邦史瓦帝尼王國國王恩史瓦帝三世（H.M. King Mswati III）邀請，率團前往史國出席史王登基40週年暨史王58歲華誕慶典等系列慶祝活動。由於專機飛越許可遭塞席爾、模里西斯、馬達加斯加三國無預警臨時撤回，致使行程未能順利成行。

    國台辦發言人張晗在例行記者會表示，「我們對有關國家堅持『一個中國原則』的立場和做法表示讚賞」。「得道多助、失道寡助」，事實再度證明「一個中國原則」是國際關係基本準則和國際社會普遍共識，是大勢所趨，是大義所在，是人心所向。

    媒體問及，賴清德總統出訪因中國打壓而取消，國民黨文傳會呼籲給予中華民國外交空間，民眾黨也譴責中國。關於是否擔心打壓中華民國總統，會將台灣人民越推越遠？張晗回嗆，「台灣是中國一部分，沒有什麼總統」。

    張晗聲稱，一個中國原則是公認的國際關係基本準則，我們一貫以一個中國原則來對待「台灣地區」對外交往問題，堅決反對任何企圖在國際上製造兩個中國、一中一台的行徑。

    張晗嗆聲，賴清德企圖通過外竄，散布台獨分裂謬論，煽動反中抗中，勾連外部勢力謀獨挑釁，升高台海對立對抗，破壞台海和平穩定，損害島內民眾利益，必遭反對和失敗。

    她又說，在一個中國原則的基礎上，通過兩岸協商，「台灣地區」對外交往問題，完全可以得到妥善解決，兩岸同胞是一家人，只要有話好好說，有事好商量，就沒有化解不了的矛盾分歧。

    「中華民國怎會沒有總統」 立委王美惠斥中國勿再欺騙全世界

    對此，民進黨立委王美惠今日受訪駁斥，中國不要再欺騙全世界，馬英九也當過總統，中華民國怎會沒有總統。國民黨主席鄭麗文去中國講得那麼好聽，什麼兩岸和平，回頭中國就下毒手，完全不承認中華民國有總統。

    王美惠批評，台灣哪裡沒有總統？中國這次真的太惡毒，故意打壓不讓總統出訪，中共目的是要消滅中華民國的外交空間。「台灣是自由民主國家，跟中國那種不能選總統的國家完全不同，我們不會屈服的」。

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