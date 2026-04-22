綠營要求為柯P辣椒水烏龍道歉 黃國昌反斥：民進黨亂紥稻草人

民眾黨北市長參選人黃國昌。（記者翁聿煌攝）

民進黨前主席柯文哲17日在台中逢甲夜市陪市議員參選人掃街，驚傳被不明人士噴辣椒水，事後證明根本是烏龍一場，綠營要求對先前批評言論道歉，黃國昌今（22）日表示，他當初就說事件要交由警方調查勿枉勿緃，提到總統賴清德「是要他思考台灣為何變得更暴力」，批評民進黨不願意冷靜反省、自己紥稻草人模糊問題焦點。

黃國昌18日在新北市新店碧潭受訪時譴責暴力，20日上午在廣播節目受訪再批評總統賴清德「嘴巴裡面講的是團結」，民進黨「所展現出來的，卻是完全不一樣的作為」，「他們的SOP其實還蠻清楚的，就是找一些人，特定的行徑來鬧場，然後配合綠媒在媒體上面傳播」，質疑國家社會「搞到這樣子四分五裂」。而當天台中警方就宣布調查結果是分局長誤噴辣椒水波及柯文哲等人，綠營要求黃國昌道歉。

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黃國昌表示，他當時評論此事，在網路上可能會因為支持柯文哲、支持民眾黨，就遭到霸凌、就遭到熱搜，反問他當時所講的「哪一個不是事實」？黃國昌批評，民進黨如今自己紥稻草人來模糊問題焦點，對台灣社會的和諧與共融，一點幫助都沒有。

有媒體問黃國昌，前民眾黨不分區立委李貞秀跑到立法院求助院長韓國瑜，想要就假處分事件，和黃國昌對簿公堂、尋求對決，黃國昌只表示「沒有回應」。

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