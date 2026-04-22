一帶一路變瘟神！作家趙曉慧揭非洲國家無法擺脫中共緣由

總統賴清德。（資料照）

總統賴清德原定今（22日）出發前往非洲友邦史瓦帝尼訪問，但因飛航許可遭撤而暫緩。作家趙曉慧分析，非洲國家至今仍難擺脫北京的金錢攻勢，主因在於中共為與美國川普政府爭霸，已變更方針鎖定「關鍵礦產與綠能供應鏈」，企圖掌握電動車與AI晶片的命脈，並自今年5月起對53個非洲建交國實施零關稅，藉此孤立台灣友邦史瓦帝尼。

趙曉慧今於臉書發文指出，中共財政狀況持續惡化，其推動的「一帶一路」在全球已淪為令人避之唯恐不及的「瘟神」。但為何非洲國家還是無法擺脫中共的金錢攻勢，導致賴總統出訪史瓦帝尼受阻？

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趙曉慧分析，由於非洲擁有豐富的鋰、鈷、錳等戰略礦產，這些是電動車電池與AI晶片等製品的原料，故引起中共覬覦，用來保障中國的高科技產業的命脈，累積與美國川普政府對抗的本錢。

中共在非洲推動的「一帶一路」從2024年開始改弦更張，鎖定建立關鍵礦產與綠能的供應鏈，取代過往的大撒幣蓋「大鐵路、大港口」的基礎建設模式。

為將非洲的基礎材料與初級加工品與中國供應鏈綁定，中共自2026年5月起，對與其建交的53個非洲國家實施100％稅目產品零關稅待遇。非洲唯一沒有獲得這項待遇的國家，就是台灣的友邦史瓦帝尼。

「一帶一路」淪為瘟神，讓非洲國家陷入債務陷阱。中共也不是省油的燈，開始縮減主權貸款，改由私營企業或半官方機構進行較小規模的技術性合作。不過，這種中國模式也不是沒有代價，充滿「黑箱協議」色彩的貸款條約，通常不公開，這容易導致非洲國家的政府染上貪腐弊案。

奈及利亞、肯亞等非洲國家目前正處於數位與能源轉型爆發期，更需穩定電網與供電的「物聯網（IoT）晶片」（智慧水表、電力管理系統），以及「通訊與低軌衛星設備」，還有推動在地組裝與製造的「汽車與工業晶片」，台灣透過整合晶片、感測器與雲端平台，讓非洲數位生活高度依賴「台灣製造」，比單純買晶片更具吸引力。台灣不再對非洲提供單項產品，而是輸出「整合式解決方案」。

面對習近平2024宣布未來3年提供3600億人民幣的驚人銀彈，趙曉慧認為，台灣雖然預算規模不及中共的千分之一，卻能以民主價值與智慧化外交取勝。目前台灣經營非洲的模式已進化為智慧農耕、高端醫療及戰略儲油槽。

中共雖然用金錢蓋路，台灣則是用技術鋪網。趙曉慧強調，當非洲各國政府運作、農民耕作、病人看診都離不開「台灣系統」時，中共的政治封鎖勢將面臨非洲內部阻力。

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