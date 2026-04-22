中國打壓賴清德出訪史瓦帝尼 賴中強：就是要否定台灣存在

台灣公民陣線、台灣經濟民主連合舉行記者會，現場並由台灣經濟民主連合智庫召集人賴中強（中）說明。（記者田裕華攝）

總統賴清德原訂今日啟程出訪非洲友邦史瓦帝尼，但總統府昨晚證實，因專機航路途經的塞席爾、模里西斯、馬達加斯加等三國「臨時取消」飛航許可，國安團隊決定暫緩行程，各界譁然。面對我國外交舉措再受中國打壓，經民連智庫召集人賴中強律師表示，此舉就是要否定我民選政府，以「經濟武器化」手段逼我們下跪，籲大眾破除幻想。

賴中強直言，中國此舉就是要徹底否定台灣的民選政府，不讓我國在國際上有生存空間，然而，根據中國「反分裂國家法」條文，北京當局是會跟台灣談判，以提供符合其身分的適當國際空間，像是讓我國以「中國一省」身分出席WHA世界衛生組織大會；然而，從總統欲出訪邦交國受阻一事，可見中國仍要兼併我國，完成「中華民族偉大復興」，實現一國兩制。

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賴示警，國人不應幻想中共會讓台灣加入國際組織，他以鄭麗文在「鄭習會」稱爭取台灣適當的國際空間一事解釋，這所有幻想的前提，就是要「向中國下跪」，像香港一樣承認是中國特區，而不承認的話，就如總統賴清德遇到的困境一樣，搭飛機出國訪問都會被阻止，即使是邦交國也會被阻撓。

賴中強再指出，中國慣用「經濟武器化」的手段使外國對它依賴，這形同將自己的命運交給對方，就如同中國國台辦日前公告的「惠台十項措施」，他批評，一旦我國愈向中國出口、愈多中客來台，經濟上更靠攏中國，也就讓中國有更大的「籌碼」對我們施加脅迫，而這次它對馬達加斯加、塞席爾威脅收回貸款來換取消飛航許可，就是實證。

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