為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    中國打壓賴清德出訪史瓦帝尼 賴中強：就是要否定台灣存在

    2026/04/22 11:39 記者陳治程／台北報導
    台灣公民陣線、台灣經濟民主連合舉行記者會，現場並由台灣經濟民主連合智庫召集人賴中強（中）說明。（記者田裕華攝）

    台灣公民陣線、台灣經濟民主連合舉行記者會，現場並由台灣經濟民主連合智庫召集人賴中強（中）說明。（記者田裕華攝）

    總統賴清德原訂今日啟程出訪非洲友邦史瓦帝尼，但總統府昨晚證實，因專機航路途經的塞席爾、模里西斯、馬達加斯加等三國「臨時取消」飛航許可，國安團隊決定暫緩行程，各界譁然。面對我國外交舉措再受中國打壓，經民連智庫召集人賴中強律師表示，此舉就是要否定我民選政府，以「經濟武器化」手段逼我們下跪，籲大眾破除幻想。

    賴中強直言，中國此舉就是要徹底否定台灣的民選政府，不讓我國在國際上有生存空間，然而，根據中國「反分裂國家法」條文，北京當局是會跟台灣談判，以提供符合其身分的適當國際空間，像是讓我國以「中國一省」身分出席WHA世界衛生組織大會；然而，從總統欲出訪邦交國受阻一事，可見中國仍要兼併我國，完成「中華民族偉大復興」，實現一國兩制。

    賴示警，國人不應幻想中共會讓台灣加入國際組織，他以鄭麗文在「鄭習會」稱爭取台灣適當的國際空間一事解釋，這所有幻想的前提，就是要「向中國下跪」，像香港一樣承認是中國特區，而不承認的話，就如總統賴清德遇到的困境一樣，搭飛機出國訪問都會被阻止，即使是邦交國也會被阻撓。

    賴中強再指出，中國慣用「經濟武器化」的手段使外國對它依賴，這形同將自己的命運交給對方，就如同中國國台辦日前公告的「惠台十項措施」，他批評，一旦我國愈向中國出口、愈多中客來台，經濟上更靠攏中國，也就讓中國有更大的「籌碼」對我們施加脅迫，而這次它對馬達加斯加、塞席爾威脅收回貸款來換取消飛航許可，就是實證。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播