美參眾議員齊批中國！ 籲反制模里西斯、憂國際秩序受威權主導

美國聯邦眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」21日轉發總統賴清德的推文，並譴責中國施壓他國拒絕賴總統過境飛行。（圖擷取自X平台）

總統賴清德原訂今（22）日率團出訪我非洲友邦史瓦帝尼，卻因模里西斯等3國在中國施壓下臨時撤回專機飛越許可，未能順利成行。美國共和黨聯邦參議院外委會非洲小組主席克魯茲（Ted Cruz）呼籲，美國在尊重模里西斯主權之餘，應採取行動予以反制並追究相關責任；參議員匡希恆也示警，若由中國主導國際秩序，跨國移動、言論等各項基本自由恐將受限。

美國聯邦眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」21日轉發總統賴清德的推文，並譴責中國施壓他國拒絕賴總統過境飛行，批評此為經濟脅迫而非外交手段，重申美國支持台灣與國際社會自由往來的權利。

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美國聯邦眾議院外交委員會21日也推文表示，中共再度對台灣施壓與霸凌，並強調美國與台灣站在一起，反制此類公然脅迫的行為。

美國聯邦參議院外委會非洲小組主席、參議員克魯茲（Ted Cruz）今日推文表示，模里西斯近期一方面在查哥斯群島（Chagos）議題上挑戰英國立場，另一方面又干預台灣飛往非洲的航線安排，顯見其不惜損害美國利益與中國共產黨結盟。克魯茲也主張，美國在尊重其主權之餘，應採取行動予以反制並追究相關責任。

美國聯邦參議院外委會西半球跨國犯罪、民主人權事務小組主席、參議員匡希恆（John Curtis）今日也轉推賴總統推文表示，中國施壓各國孤立台灣的作為，再次凸顯威權體制不僅在國內限縮自由，亦試圖向外擴張控制力。匡希恆也示警，若由中國主導國際秩序，跨國移動、言論等各項基本自由恐將受限。

美國聯邦眾議院「國會台灣連線」共同主席迪馬里（Mario Diaz-Balart）則推文譴責北京當局施壓塞席爾、模里西斯及馬達加斯加，迫使前述國家中止台灣之過境飛行權，並批評此種將航空安全「武器化」的恐嚇手段既魯莽且危險。

美國共和黨聯邦參議院外委會非洲小組主席克魯茲（Ted Cruz）呼籲，美國在尊重模里西斯主權之餘，應採取行動予以反制並追究相關責任。（圖擷取自X平台）

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