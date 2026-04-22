台灣國防預算卡關 美印太司令帕帕羅喊話：美國不能比台灣更急

美國印太司令部司令帕帕羅呼籲，台灣必須盡快通過國防預算，否則整個國防體系就會崩潰，強調美國「不能比台灣自己更在乎台灣的國防」。（路透檔案照）

美國印太司令部（U.S. Indo-Pacific Command）司令帕帕羅（Samuel Paparo）21日以「雞生蛋或蛋生雞」問題，比喻台灣通過國防預算的重要性，指出若預算持續卡關，整個國防體系就會崩潰，強調美國「不能比台灣自己更在乎台灣的國防」。

《路透》報導，帕帕羅在聯邦參議院軍事委員會的聽證會上表示：「這不是雞生蛋或蛋生雞的問題，因為如果你把雞餓死了，你既得不到雞，也得不到蛋。」

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對於預算協商在立法院陷入僵局，帕帕羅說：「因此，他們為自己的國防提供資金是非常重要的。」

台灣總統賴清德去年提出為期8年400億美元（約新台幣1.25兆）的國防開支，以對抗將台灣視為其「不可分割的」領土的中國。

報導指出，在國民黨占多數的台灣立法院內，正持續針對政府的計畫與其他成本較低的競爭性提案進行辯論。

依據「台灣關係法」，美國有義務提供台灣自我防衛的軍備和服務。美國參議員也試圖向台灣保證，美國很快就會批准另一批價值高達140億美元的軍售案。

今年2月，由37名美國跨黨派國會議員組成的小組，致函台灣政治高層，對立法院拖延國防預算表達關切；另一個美國國會議員代表團在隨後訪問台北時，也傳達類似的訊息。

1名最近曾訪問台灣的民主黨國會助理透露，私下已獲得國民黨高層的承諾，「1項強而有力的國防方案最終將會獲得批准」。

國民黨表示支持國防開支，但不會開出「空白支票」，並強調與北京對話同樣重要。

在台北，執政黨民進黨立委對國民黨缺席國防預算協商，以及該黨主席鄭麗文訪問中國表達憤怒。鄭麗文在中國呼籲和平，聲稱天空中飛翔的應該是鳥兒，而不是飛彈。

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