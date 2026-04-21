中國干預總統飛航 陳培瑜曝習近平陰謀：正在測試台灣社會

民進黨立委陳培瑜。（資料照）

總統原定於明（22）日出發前往史瓦帝尼訪問行程，卻因中共施壓，專機航程途經部分國家臨時取消飛航許可，出訪行程因此暫緩。民進黨立委陳培瑜示警，中共今天可以要求別的國家不讓台灣的專機飛過；明天，就可能要求企業不要跟台灣合作，學校不要跟台灣交流，甚至讓台灣人一步一步被排除在外，中共領導人習近平在測試，台灣社會會不會慢慢習慣這種限制，就慢慢放棄了。

陳培瑜表示，今天被擋的是總統的飛機，下一次被限制的，可能就是你、我的選擇。原本一趟正常的出訪，最後被迫暫緩。原因很清楚，中國出手施壓，讓途經國家臨時取消飛航許可，這是一種刻意的操作，中國習近平刻意用經濟力量去逼迫別國改變決定，把政治壓力一路往外延伸。

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她進一步舉例，對做生意的人來說，市場一旦被當成工具，合作關係就不再單純，今天還在談的案子，明天可能因為政治壓力被迫中斷，風險變得不可預測；對家長來說，希望孩子多看看世界、多一點機會，但如果國際交流隨時可能被卡住，未來的路就會變得更窄；對重視自由的人來說，更不用多說。當一個政權可以伸手干預別人的選擇，決定誰可以出現、誰要被消失，那就是極權的展現。

陳培瑜認為，這件事影響的，從來不只是一趟行程。習近平在測試一件事，台灣社會會不會慢慢習慣這種限制，甚至開始覺得這樣也沒辦法，然後就慢慢放棄了？中共這樣的行為，就是用經濟脅迫去干預他國主權，連飛航安全都可以當籌碼，這樣的作法既粗暴，也危險，如果連安全都可以被交換，那國際規則還剩下什麼。

「台灣走到今天，每一步都不容易，我們努力讓世界看到台灣，也努力讓下一代有更多選擇。」陳培瑜表示，台灣人都只是想好好生活，安心工作、把孩子照顧好，讓他們有更多可能，也希望當孩子問起台灣在哪裡的時候，可以很自然地說：「我們在世界上，我們走得出去。」

陳培瑜呼籲，這條路，不需要很激動，但需要一起走，「當我們願意彼此支持、願意守住選擇的自由，其實就已經在為下一代留下一個更寬的世界，我們一起，慢慢走，但不要退。」

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