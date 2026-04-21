遼寧號穿越台海不只國軍監控！他曝美軍至少4軍機出動

軍事專家王臻明引述國外「Flightradar24」空中航跡網站資料指出，美軍至少派出了一架RC-135U電子偵察機、一架 P-8A海神式反潛巡邏機，以及至少2架 KC-135R 空中加油機從沖繩基地出發。（取自王臻明臉書）

中共解放軍航艦「遼寧號」昨航經台灣海峽，引發區域高度關注。國防部強調國軍已全程綿密監控，並釋出清晰的「航拍照」以示警戒。軍事專家王臻明透過航跡追蹤網站發現，美軍在該海域同樣「沒缺席」。根據最新監測數據顯示，美軍至少出動4架軍機參與這場台海監控，與解放軍編隊及國軍監控力量形成另類的「海空博弈」。

國防部昨（20日）指出，遼寧號航艦編隊於20日航經台灣海峽，國軍隨即派遣適切兵力與偵巡艦機全程掌握。國防部特別公布一張由我軍機拍攝的遼寧號黑白偵巡照片，展現軍方對於共軍動態的掌握能力。

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軍事專家王臻明引述國外「Flightradar24」空中航跡網站資料指出，美軍至少派出了一架RC-135U電子偵察機、一架P-8A海神式反潛巡邏機，以及至少2架KC-135R空中加油機從沖繩基地出發，一路繞經台灣東部進入西南空域，對台海動態進行全方位情蒐。

值得注意的是，這場台海對峙正值地緣政治敏感期。美國與菲律賓正於南海舉行「肩並肩2026（Balikatan）」多邊聯合軍演，規模與層級皆創下新高；而解放軍東部戰區也針鋒相對，宣布展開「聯合戰備巡航」，並由133號艦艇編隊赴西太平洋演訓。

王臻明分析指出，當時在台灣海峽附近，還出現了「兩架無法識別」的軍機跡訊。他認為，這段時間台灣海峽的空域動向「非常熱鬧」，雖然美、菲、日、澳的聯演宣稱不針對特定國家，也不會在台灣海峽附近活動，但王臻明語帶玄機地表示，這背後的政治與軍事意義，「懂的人都懂」。

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