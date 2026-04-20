不甩李貞秀「假處分」 民眾黨22日仍讓許忠信就職

成大法律系教授確定22日上午於立法院宣誓就職不分區立委，遞補日前遭民眾黨除籍的中配立委李貞秀。（資料照）

民眾黨中配「立委」李貞秀遭開除黨籍、喪失立委資格後，昨晚直播宣稱已依前立法院長王金平模式聲請假處分，引發外界關注日前經中選會公告的新科立委、成大教授許忠信是否如期就職？據了解，民眾黨中央面對李貞秀主張，認為許忠信就職「不應為李說法變動」，照常安排許忠信後天（22日）上午宣誓就職。

李貞秀本月13日遭民眾黨中評會開除黨籍後，隨即經中選會函請立院註銷名籍，並宣布由後一順位的成大法律系教授許忠信遞補當選，然而，李貞秀昨（19）晚直播宣稱她已向台北地方法院聲請假處分，並強調她的裁決仍有30天申覆期，強調「是我的，搶不走」，捍衛清白、黨籍與立委意圖明顯。

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對此，據了解，民眾黨中央在透過法律顧問賴苡安針對李言論表達立場後，也基於中選會公告當選之事實，確定「就職不應李貞秀說法變動」，照常讓許忠信在後天上午11時半宣誓就職。

另據了解，根據立院規定，立委在遭註銷名籍後，後續會給予半個月限期搬出。

因此，後天將進駐立院的新任民眾黨不分區立委許忠信，還暫時無法使用李原本的辦公室，而是會先落腳大樓內的臨時處辦公，待李日後徹底遷出再進駐。

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