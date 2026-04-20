柯文哲被噴辣椒水真相大白！劉芩妤：事實勝雄辯 沒有自導自演

劉芩妤（左）表示，當天柯文哲（右）到逢甲夜市確實有聞到辣椒水。（劉芩妤提供）

民眾黨前黨主席柯文哲近日逢甲夜市掃街發生的辣椒水事件，已查出第六分局長誤觸，民眾黨西屯區市議員參選人劉芩妤日前在直播時指有人噴辣椒水遭質疑作假。劉芩妤今表示，事實勝於雄辯，沒有「自導自演」，也 感謝警方積極偵辦，期盼事件就此落幕，讓社會重拾善良。

日前柯文哲到逢甲夜市，陪伴在側的劉芩妤在直播時表示，被人噴辣椒水事件，但一直找不到人，遭批民眾黨自導自演，但今天情勢逆轉，竟是當天維安的第六分局分局長周俊銘進行測試往地面噴灑時，辣椒水味道意外飄向柯文哲一行人。

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對此，劉芩妤表示，事件發生之初，網路上出現許多不實指控與嘲諷，甚至惡意扭曲為「自導自演」。如今隨著警局調查結果出爐，證實了這是一場真實發生的公共安全意外。

她不滿的表示，民眾黨忍受了身體的刺痛，還要面對網路上的抹黑，這對受害的志工與團隊非常不公平，希望那些過去急於獵巫、造謠的言論能就此止步，還給受害者一個公道。

此外，她感謝警方積極偵辦，尊重處理結果，並呼籲社會恢復和善，停止政治撕裂。

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